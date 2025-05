Alessio Tacchinardi e Monica Bertini in tribunale per parlare di legalità

Tutto pronto per l’evento “Palestra di legalità: tutela dentro e fuori dal campo”, che si terrà nel pomeriggio di oggi, 30 maggio, alle ore 15,30 presso il tribunale di Pescara. Ci saranno ospiti d’eccezione come Alessio Tacchinardi, ex centrocampista e bandiera della Juventus, e la giornalista sportiva di Mediaset Monica Bertini. Ingresso libero.

Il convegno è organizzato dal comitato scientifico, composto dagli avvocati Simone Troiano, Monica Scutti, Valentina Bertè e Vittorio Di Virgilio, con il patrocinio della Fondazione Forum Aterni. “Sarà un'ottima occasione per tutti gli appassionati di sport e diritto, un confronto unico tra giustizia, comunicazione e sport professionistico”, spiega l'avvocato Troiano.