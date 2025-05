Pd Abruzzo, circoli aperti per i referendum dell'8 e 9 giugno

Circoli aperti per i referendum dell'8 e 9 giugno. La due giorni di informazione e mobilitazione del Pd Abruzzo è partita oggi con la conferenza a Pescara, diventando operativa in contemporanea su tutto il territorio non solo nelle sedi del Pd, ma anche nelle piazze, dove sono in corso volantinaggi e attivi anche banchetti informativi. Dal presidio della Madonnina del Porto di Pescara, il segretario regionale Daniele Marinelli, con i segretari e le segretarie provinciali, di circolo, i consiglieri regionali ha illustrato le ragioni di una mobilitazione necessaria a dare visibilità e voce ai cinque quesiti per cui si andrà al voto fra pochi giorni.

"Il partito è mobilitato da settimane per la campagna referendaria, abbiamo fatto tanti incontri sul territorio, convocando anche voci nazionali che potessero spiegare alla comunità l'importanza di andare a votare e di esprimere un sì a tutti i quesiti proposti e altrettanti ne faremo - così il segretario regionale Daniele Marinelli - Dopo lo sforzo di rendere visibile e di far conoscere i temi e la nostra posizione sugli articoli, a causa di quello che è stato un tentativo, purtroppo anche riuscito da parte della destra, di far boicottare o passare inosservato il voto dell'8 e del 9 giugno, è arrivato il momento della mobilitazione: perché i cittadini e le cittadine vadano a votare e ad affermare il proprio diritto pieno al lavoro e alla cittadinanza".

"Il Partito Democratico sostiene con forza questa battaglia per i diritti: contro la precarietà, per un lavoro più sicuro, per una cittadinanza piena. Ringrazio tutta la nostra comunità per le iniziative messe in campo: aprendo i luoghi di aggregazione e confronto del Pd rilanciamo la partecipazione e diciamo con forza di votare 5 SÌ. Il voto non è un obbligo: è un diritto conquistato con fatica. Se lo esercitiamo, la democrazia diventa più forte".