Pescara Pallanuoto, rigori amari. La Roma 2020 si aggiudica gara-1 della finale

I tiri di rigore consegnano alla Roma 2020 gara-1 della finale play-off del campionato di serie B, dopo il risultato di 11-11 con cui si erano chiusi i quattro tempi. Un epilogo che di fatto ribalta gli equilibri, consegnando ai laziali il fattore campo e soprattutto il match point casalingo, mercoledì sera, quando a Monterotondo andrà in scena gara-2. Quella del Palapallanuoto è stata una partita tirata, equilibrata, con il Pescara meglio in avvio e gli ospiti bravi nella seconda parte. Il Delfino è riuscito a ricucire le tre reti svantaggio negli ultimi minuti, grazie anche alle parate di Brandoni, ma ai rigori gli errori di De Santis e Di Pasquale hanno spianato la strada al successo ospite. Il 5 giugno gara-2 con inizio alle 21.30.

Per il Pescara reti di Foglio (5), Calcaterra (3), Di Pasquale, Micheletti e Cunko. Per la Roma 2020 gol di Moroni (3), Spinelli (2), Valenti (2), Cariello (2), Fiorita e Alessandrini.

Sequenza dei Rigori: Cunko gol, Cariello gol, Calcaterra gol, Fabrucci gol, De Santis parato, Alessandrini gol, Volpe gol, Valenti palo, Di Pasquale parato, Giacomozzi gol.

PARZIALI: 2-1, 3-5, 3-3, 3-2

“Dispiace perdere ai rigori, ma dobbiamo subito guardare gara-2", dice al termine coach Emanuela Iezzi. ”Abbiamo affrontato una squadra tosta, ben messa in vasca. Noi nella prima parte abbiamo provato a prendere il comando della gara, mentre poi ci siamo trovati a inseguire. Probabilmente siamo stati un po’ troppo frettolosi in attacco, ma alla con tanta volontà siamo riusciti ad acciuffare il pareggio. Poi si sa che i rigori sono una lotteria". Ma la serie non è finita: “Non sarà facile, ma è chiaro che adesso il nostro obiettivo è quello di vincere a Monterotondo per arrivare alla bella qui a Pescara. I ragazzi devono essere bravi a metabolizzare la delusione di gara-1 perché i giochi non sono ancora chiusi”.