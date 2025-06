M5S, odg per chiedere il ritiro dell'ordinanza che vieta il passaggio di pedoni e ciclisti sulla Strada Parco

Si discuterà giovedì in consiglio comunale l’ordine del giorno già depositato dal Movimento 5 Stelle con cui si chiede il ritiro dell’Ordinanza Dirigenziale n. 667 del 3 luglio 2024, relativa alla regolamentazione viaria sulla Strada Parco.

“L’ordinanza, ancora vigente - spiega il capogruppo M5S, Paolo Sola - aveva limitato il transito sul tracciato esclusivamente ai filoveicoli elettrificati del trasporto pubblico locale, autobus ecologici, mezzi di soccorso, forze di polizia e mezzi per l’igiene urbana, vietando di fatto l’accesso a pedoni e ciclisti, dopo che con lo stesso atteggiamento persecutorio era stato già sfrattato il mercato rionale con la scusa dell’imminente partenza del filobus”.

Il provvedimento, ad oggi ufficialmente ancora vigente, si inserisce in una cornice che invece al momento ha preso tutt’altra strada in seguito ai vari pronunciamenti della giustizia amministrativa, con il TAR che dapprima ha ordinato lo stop all’instradamento dei bus elettrici lungo la Strada Parco prima della conclusione delle verifiche di sicurezza del tracciato da parte del Ministero competente, e con il Consiglio di Stato che nei giorni scorsi ha confermato la bontà di questa decisione, ribadendo il principio di precauzione in attesa del giudizio di merito.