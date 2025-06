Mense scolastiche, sopralluogo di Giampietro nel centro cottura “Carducci”

Dopo i pesanti verbali dei Carabinieri Nas e della Asl di Pescara, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Piero Giampietro, si è recato oggi in sopralluogo, d’intesa con gli uffici comunali, presso il centro cottura “Carducci” di via Fonte Romana, dove vengono preparati ogni giorno circa 1.500 pasti destinati a 13 scuole pescaresi.

«Un centro cottura fra i più rilevanti dell’intero servizio di refezione scolastica – sottolinea Giampietro – e dove i Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni hanno rilevato numerosi problemi e persino la presenza di blatte, tanto da dover chiedere l’intervento d’urgenza della Asl di Pescara. Ho voluto verificare di persona gli interventi tampone realizzati dal Comune e dalla società concessionaria dopo i “richiami” di Nas e Asl, così come la conservazione degli alimenti, gli ambienti per la preparazione dei menu con diete speciali come ad esempio quelli senza glutine, la pulizia degli ambienti. Molto è stato fatto dopo l’intervento di Nas e Asl: resta davvero molto grave la distrazione della giunta Masci, che ha permesso che dovessero arrivare i Nas per imporre lavori evidentemente indispensabili per ristabilire le condizioni minime dal punto di vista igienico, sanitario e strutturale. La giunta evidentemente è distratta dai convegni e dalle pubbliche relazioni, ma dimentica il lavoro quotidiano di amministrazione della città. Ho chiesto di poter effettuare il sopralluogo anche per esprimere solidarietà a lavoratrici e lavoratori che hanno dovuto lavorare in condizioni molto critiche nella totale indifferenza della giunta Masci, e in queste condizioni hanno fatto comunque il massimo».

«Oltre ai lavori che ho potuto verificare di persona – sottolinea Giampietro – sono stati annunciati altri interventi per la fine dell’anno scolastico, quando il centro cottura chiuderà e i pasti per le scuole dell’infanzia fino al 30 giugno saranno preparati nel centro cottura di via Giardino: tornerò dopo questi lavori per verificare che tutti gli interventi annunciati siano stati realizzati. Mi auguro che nel frattempo la giunta Masci e l'intero centrodestra spieghino come sia stato possibile lasciare un centro cottura così rilevante in condizioni pessime senza che nessun esponente politico, prima dei Carabinieri Nas e della Asl, se ne accorgesse. Di fronte a questa distrazione plateale del vertice politico del Comune, è anche comprensibile che i genitori si auto-organizzino e che ci sia diffidenza anche nei confronti delle risposte degli esponenti politici di maggioranza». Il capogruppo Giampietro ha inoltre ringraziato gli uffici comunali per aver permesso di organizzare il sopralluogo in tempi rapidi.