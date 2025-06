Arti marziali, riscontri positivi per la 18ª Coppa Italia 2025

Nel weekend appena passato si e’ svolta a Montesilvano la 18ª Coppa Italia 2025, manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Karate (FIK) in collaborazione con il Comitato Regionale Abruzzo e patrocinata dal Comune di Montesilvano, che rappresenta il massimo evento federale promozionale ed è riservata ai tesserati Fik dalla cintura bianca alla blu di tutte le classi di età e cinture marroni delle classi Bambini-Ragazzi-Speranze.

Durante la due giorni di intense competizioni si sono distinti, per ottime prestazioni e risultati, i numerosi atleti abruzzesi coinvolti, in particolare quelli della Asd Energia in Movimento, associazione sportiva di Collecorvino del maestro Mirko Di Pietro, cintura nera 4° Dan. Hanno infatti conquistato il podio nelle rispettive categorie di età, peso e cintura: Savini Ivan 1° classificato (specialità kumite), Mazzocchetti Mia 3ª classificata (sempre nel combattimento) e Fabbiani Arianna (specialità Kata). Gli altri risultati conquistati sono:

Nel Kata: Marchetti Gabriel 4º, Palmucci Filippo 5°, Castaldi Alessandro 9°, D’Agostino Elena 5ª, D’Addiego Sofia 6ª, Mazzocchetti Mia 9ª, Savini Ivan 9°, Udugama Ishan 10°, Landi Mattia 4°, Di Cesare Elisabetta 6ª.

Nel Kumite (combattimento): Palmucci Filippo 7°, D’Addiego Sofia 4ª, Udugama Ishan 7°, Landi Mattia 7°, Di Cesare Elisabetta 4ª.