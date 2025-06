Anche l'Abruzzo avrÃ  il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco

Anche l'Abruzzo avrà il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco. La Quinta Commissione Salute ha approvato oggi il progetto di legge presentato dai consiglieri della Lega, Vincenzo D'Incecco e Carla Mannetti, che ne prevede l'istituzione presso il Dipartimento Sanità della Regione. Potranno iscriversi gli informatori scientifici del farmaco che svolgono la loro attività sul territorio abruzzese. Gli obiettivi sono garantire la qualità dell'informazione scientifica e la trasparenza nei rapporti con gli operatori sanitari nonché rafforzare la tutela della salute dei cittadini. Il Registro includerà anche una sezione dedicata ai professionisti che svolgono prevalentemente attività di informazione scientifica su dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, alimenti a fini medici speciali, prodotti nutrizionali e parafarmaci.

Per favorire l’interazione costante tra gli informatori scientifici e gli altri operatori sanitari, il progetto prevede l'istituzione di un Tavolo permanente sul farmaco. Ne faranno parte l'assessore regionale alla Salute, il dirigente del Servizio regionale competente in materia di assistenza farmaceutica, un rappresentante dell'Agenzia Sanitaria Regionale, due medici di medicina generale, due rappresentanti dei farmacisti, quattro rappresentanti degli informatori scientifici del farmaco designati dalle associazioni o federazioni di categoria. La Giunta regionale nominerà i componenti del Tavolo, che resteranno in carica per tre anni e potranno essere riconfermati.

"Con questo progetto di legge - sottolineano i consiglieri della Lega – vogliamo valorizzare il ruolo degli informatori scientifici, assicurando al tempo stesso che la loro attività si svolga nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e responsabilità. Il Registro e il Tavolo permanente rappresentano strumenti utili per promuovere un dialogo continuo tra istituzioni, informatori e operatori sanitari, nell'interesse della salute pubblica e del corretto uso del farmaco. E inoltre – aggiungono – il Registro permetterà di migliorare significativamente il controllo della farmacovigilanza e garantirà l'accesso controllato nelle varie strutture sanitarie regionali attraverso il tesserino di riconoscimento che gli informatori scientifici dovranno esibire".

Il Tavolo permanente avrà il compito di analizzare le linee di indirizzo sulla governance del farmaco, monitorare il flusso di informazioni rivolte agli operatori sanitari per favorire un uso corretto e appropriato dei farmaci, aggiornare costantemente gli operatori in merito all’innovazione scientifica, coadiuvare il Dipartimento Sanità nella segnalazione di eventuali criticità nella gestione del farmaco, avanzando anche proposte migliorative sotto il profilo economico.