Pallamano, presentati a Pescara i numeri delle Figh Finals 2025

L’Abruzzo torna ad accogliere la grande pallamano. Si è svolta nella Sala Giunta del Comune la conferenza stampa che ha illustrato i numeri delle FIGH Finals 2025, il contenitore di eventi, senior e giovanili, promossi dalla Federhandball sul territorio. Più di 1.500 partecipanti da tutta Italia tra atleti e addetti ai lavori, per quattro città coinvolte: oltre a Chieti con il centro tecnico «La Casa della Pallamano», sono sedi il Pala Giovanni Paolo II e il Pala Ciro Quaranta di Pescara, il Pala Castagna di Città Sant’Angelo e il Pala Roma di Montesilvano.

Il programma è ampio e si protrarrà fino al prossimo 22 giugno. Aperto con le Finali Nazionali Under 16 maschili e femminili – archiviate lo scorso 1° giugno con le vittorie degli altoatesini di Merano e dei pugliesi di Conversano – il format delle Finals proseguirà dal 4 all’8 giugno prossimi con la categoria Under 18, ancora chiamando in causa ragazze e ragazzi. In campo 64 squadre – 32 per la categoria U16 e altrettante per quella U18 – pronte a sfidarsi per lo Scudetto. Poi, dal 20 al 22 giugno, sarà la volta delle Finali Promozione di Serie B maschile: 10 squadre, due posti per la categoria superiore e in campo anche gli abruzzesi dell’Handball Club Pescara.

Il sindaco Carlo Masci: «Ringrazio la Federazione per avere scelto Pescara per questi eventi prestigiosi. Pescara, tra l’altro, ha una grande tradizione di pallamano con una squadra cittadina che ha sempre gareggiato in campionati importanti. Poi noi, come amministrazione, crediamo molto in questi appuntamenti perché sono un ottimo veicolo di promozione della città. Lo riscontriamo con centinaia di appuntamenti sportivi annuali che patrociniamo e organizziamo confermando che Pescara è la città dello sport».

L’Assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli: «Dal 2021 Pescara viene confermata come sede per questo appuntamento sportivo, ed è una conferma prestigiosa e gratificante. Gli eventi nei nostri impianti sono cominciati il 28 maggio e i numeri sono eccezionali tra partecipanti e accompagnatori che hanno raggiunto il nostro territorio. Queste finali dimostrano ancora una volta quanto puntiamo sullo sport e sul turismo sportivo. Dal 20 al 22 giugno attendiamo anche le finali della promozione Serie B maschile, con 10 squadre partecipanti tra cui anche quella pescarese e desidero far arrivare il nostro in bocca al lupo».

Il Vice Presidente vicario della FIGH Massimiliano Bardini: «In Abruzzo la pallamano si conferma di casa. Ringrazio in particolare il Comune di Pescara per averci accolti sia in questo contesto istituzionale, sia all’interno di due dei suoi impianti. Le FIGH Finals rappresentano storicamente un appuntamento di riferimento della nostra Federazione, come testimoniano i numeri che la interessano: oltre ai più di 1.500 partecipanti, le Finals vogliono dire migliaia di spettatori, tra genitori e appassionati, con una ricaduta positiva diretta sul territorio e sulle attività commerciali locali. Siamo felici di essere qui e di trovare qui il luogo ideale per far confrontare sul campo i nostri giovani talenti, in un momento peraltro particolarmente favorevole per la nostra Federazione e per il nostro sport, grazie soprattutto ai risultati delle nostre Squadre Nazionali e dei nostri azzurri, reduci dai Campionati Mondiali e che a gennaio, dopo 28 anni, prenderanno parte agli Europei. Il nostro sport sta crescendo e per continuare a farlo è fondamentale collaborare con interlocutori istituzionali, soprattutto nei territori, con cui condividere strategie e intese».

CALENDARIO FIGH FINALS 2025

22-25 maggio 2025

FINALI PROMOZIONI SERIE A2 FEMMINILE

Sedi: Chieti

28 maggio – 1° giugno 2025

FINALI NAZIONALI UNDER 16 MASCHILEFEMMINILE

Sedi: Chieti, Pescara, Città Sant’Angelo

4-8 giugno 2025

FINALI NAZIONALI UNDER 18 MASCHILEFEMMINILE

Sedi: Chieti, Pescara, Montesilvano

20-22 giugno 2025

FINALI NAZIONALI UNDER 18 MASCHILEFEMMINILE

Sedi: Chieti, Pescara

VALORI GENERATI DALLE FIGH FINALS 2025

80 squadre partecipanti

1.600 tra atleti, allenatori, arbitri e addetti ai lavori

6.500 pernotti

2.000 presenze extra (genitori, tifosi, etc)

Indotto turistico generato ed impatto economico pari a 550mila euro

PROGETTO PLASTIC FREE: nell’ambito del progetto ESG della FIGH gli impianti sportivi delle Finals sono stati dotati di erogatori di acqua per eliminare l’utilizzo di bottiglie di plastica dai campi. Si stima che verranno “salvate dall’ambiente” circa 12.500 bottigliette da 0,5 lt corrispondenti a circa 420 kg di platica.