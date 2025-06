Manoppello: Noemi Tridenti entra in giunta come assessore esterno

Noemi Tridenti, 23 anni, laureanda in Scienze e tecniche psicologiche, è stata nominata assessore esterno del Comune di Manoppello. Ieri la firma dell’atto. Il nuovo assessore subentra all’uscente Maria Esposito, che ha rassegnato le dimissioni dal consiglio comunale e dall’incarico in Giunta per motivi personali e di salute.

All’assessore Tridenti sono state affidate le deleghe a Manutenzione, viabilità, riqualificazione e controllo del territorio; Tributi; Urp; Ambiente ed ecologia urbana; Pubblica illuminazione; Servizi tecnologici e rapporti con enti esterni; Randagismo e tutela degli animali; Associazionismo; Volontariato e tempo libero; Alla gentilezza e concretezza.

“Sono certo che l’entusiasmo e la voglia di fare dell’assessore Tridenti, uniti alla sua formazione e alle sue conoscenze, porteranno ulteriore slancio alle attività amministrative di un gruppo già motivato e competente – ha dichiarato il sindaco Giorgio De Luca – Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente Maria Esposito per il lavoro svolto con dedizione e professionalità. Continuerà a essere, con il suo entusiasmo, una presenza vicina e partecipe alla vita dell’Amministrazione e di Manoppello”.

Con questa nomina, nel rispetto del principio delle pari opportunità, è al completo l’organo amministrativo con la Giunta Comunale che risulta ora composta dal sindaco Giorgio De Luca, dal vicesindaco Giulia De Lellis e dagli assessori Roberto Cavallo, Giuseppe Di Nardo e Noemi Tridenti.

Durante il prossimo Consiglio Comunale, il presidente Davide Iezzi procederà alla surroga della consigliera dimissionaria Esposito con il primo dei non eletti nella lista “Uniti per Manoppello” Rocco Mancini.