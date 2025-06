Pimpini pubblica la sua tesi di laurea su Amazon: al centro la sostenibilità aziendale

Un nuovo traguardo per il giovane pescarese Andrea Pimpini, classe 2002, che ha trasformato la sua tesi di laurea in un eBook disponibile su Amazon Kindle. Il lavoro, dal titolo “L'evoluzione nella reportistica aziendale: il focus sulla catena di fornitura”, affronta una delle tematiche più attuali per il mondo imprenditoriale europeo: l’obbligo di rendicontazione ESG introdotto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Andrea si è laureato in Economia e Management all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dal 2024 si è trasferito per lavoro a Macao, in Cina, e da Agosto inizierà a studiare presso l’Università di Macao per il Master in International Integrated Resort Management, un percorso accademico internazionale tra i più prestigiosi in Asia, considerando che i resort di Macao registrano guadagni superiori a quelli di Las Vegas.

«Ho deciso di pubblicare la mia tesi - spiega l'autore - per renderla accessibile a chiunque voglia approfondire il tema della sostenibilità aziendale e dei nuovi obblighi europei. Credo che oggi sia fondamentale parlare di questi argomenti con chiarezza e spirito pratico».

Il libro include casi studio concreti, tra cui quello di Ecosia, il motore di ricerca che pianta alberi con i proventi pubblicitari. Andrea è anche il fondatore del sito thegametv.it, portale registrato su Google News, dove pubblica articoli su vari temi legati all'intrattenimento. L’eBook è già disponibile su Amazon Kindle a un prezzo accessibile. https://amzn.eu/d/8gYwXqA