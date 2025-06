Fidapa BPW Italy sezione Pescara: la cerimonia delle candele [FOTO]

Come ogni anno la Fidapa in ogni parte del Mondo dove esiste una sezione celebra la Cerimonia delle Candele. A Pescara, la sezione Fidapa Pescara, il 3 giugno presso il ristorante Osea, alla presenza di numerose socie e tanti ospiti e delle vice presidente nazionale Annamaria Elvira Musacchio, ha proceduto alla cerimonia.

Che cosa vuole significare tale evento? Significa celebrare l’appartenenza alla BPWI che è una grande Federazione che da 90 anni rappresenta le donne dando voce alle loro istanze e simbolicamente abbracciandosi tutte condividendo ideali e finalità associative. In Italia l’associazione conto circa 10mila socie.

Stare insieme significa celebrare la forza de le donne per sostenere, educare ed esaltare la crescita culturale promuovendo ideali e obiettivi comuni. La BPW è stata fondata da più di 90 anni negli Stati Uniti dalla Dott. Lena Madesin Philips che concepì, dopo pochi anni dalla fondazione, la Cerimonia delle Candele.

Ogni candela rappresenta la luce che vive in ognuna e simboleggia le ambizioni e gli sforzi di ogni donna che si impegna nell’associazione. Così si accendono candele di vario colore: bianche per ogni Federazione, blu per i club associati nei vari paesi del mondo, rosa per quelle socie che anche individualmente lavorano per l’associazione e verde per il futuro.

Con la candela verde vengono riaffermati gli obiettivi di andare avanti con coraggio e fede, entusiasmo in ogni campo della vita sociale economico e politico per un mondo più giusto.