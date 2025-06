Interclub Rotary, cena di beneficenza [FOTO]

Il 30 maggio, presso il ristorante La Rotonda di Villanova, si è tenuta la cena di beneficenza dei tre club Rotary in favore dell'associazione L'abbraccio dei prematuri. Associazione di volontariato, che non ha fini di lucro, nata grazie ad un gruppo di genitori di bambini nati prematuri in collaborazione con il reparto di Neonatologia e Terapia intensiva dell’Ospedale di Pescara.

Lo scopo dell’associazione è dare supporto morale e psicologico ai genitori e promuovere iniziative volte a migliorare il benessere del bambino ricoverato e dei suoi genitori e inoltre divulgare una corretta informazione sull’argomento e sostenere le attività del reparto di neonatologia.

L’incontro è stato sottolineato dagli interventi della Dott.ssa Simona Di Credico, Neonatologia dell'Ospedale Civile di Pescara, e di Luisa Di Nicola Presidente dell'associazione che hanno condiviso quel mondo a parte che è costituito dai bambini nati prematuri, dai loro genitori e dagli operatori sanitari che si prodigano per portarli ad una vita compiuta e piena di futuro.

Le due testimoni hanno raccontato le emozioni, i dubbi le paure e le speranze di chi assiste i bimbi nati prematuri. Attualmente un bambino su 10 In Italia negli ultimi anni sono nati 25 mila prematuri dopo 27 - 28 settimane di gestazione con un peso dai 500 a 600 grammi.

Essere prematuri non è solo un problema alla nascita, ma è tutto quello che la prematurità porta. Oltre alla sopravvivenza è il futuro che bisogna garantire a questi bimbi e i genitori sono particolarmente angosciati nel non sapere che cosa accadrà

A 13 anni dalla nascita l’associazione può contare quasi 120 volontarie tra Teramo Pescara con una regolare convenzione con gli ospedali delle due città. Ci sono le volontarie dietro le quinte che sferruzzano quotidianamente per realizzare lavoretti che vengono dati a tutti i bambini ricoverati in neurologia: cappellini, calzini mignon per bimbi di 600 grammi di peso.

La Presidente del Club Rotary Terra dei Vestini Luisa Spinozzi, ha ringraziato Emma Cori, presidente Rotary Pescara Ovest, Amedeo Di Pretoro, presidente Rotary Club Pescara Nord, Stefania Trozzi e Michele Salcuni, presidenti dei R.C. Francavilla al Mare e Chieti Ovest, l'assistente del Governatore Rocco Pasetti e tutte le altre cariche e rappresentanze, i soci e gli amici intervenuti.