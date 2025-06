Pescara-Ternana, Masci conferma: “Nessun maxi schermo in piazza Salotto”

“Dai momenti immediatamente successivi al triplice fischio della gara di andata della finale playoff tra Ternana e Pescara ci siamo preoccupati di capire se c’erano le condizioni di installare un maxi schermo in piazza Salotto, in occasione del match di ritorno, in programma sabato prossimo alle ore 21:15 allo stadio Adriatico, pur nella consapevolezza che la partita si svolgerà a Pescara, che ci sarebbe stata la diretta su Rai2 e che la maggior parte dei locali si sarebbe organizzata per la proiezione della gara. Mi dispiace aver dovuto rinunciare al maxi schermo, ma la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”.

Il sindaco Carlo Masci spegne le speranze (e le richieste) di Confcommercio, Giovani Democratici e buona parte della cittadinanza, che avevano auspicato l'installazione di un mega screen in piazza in occasione di Pescara-Ternana. Tuttavia, in occasione del tavolo per la sicurezza convocato ieri dal Prefetto per i provvedimenti relativi alla partita, “è emerso con chiarezza che quel giorno tutte le forze dell’ordine saranno impegnate all’interno e all’esterno dello stadio, per garantire un afflusso e un deflusso ordinato dei tifosi e per tutelare le opposte tifoserie, oltre che nei punti sensibili della città, per controllare il territorio”, spiega Masci.

A tale proposito, aggiunge il sindaco, “la Questura ha richiesto rinforzi al Ministero e si è deciso di attuare lo stesso sistema di controlli avvenuti durante il G7 Sviluppo, anche con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile regionale, con annessa apertura del Coc. Per questo motivo, il comitato ha preso atto che non ci sono le condizioni per garantire la sicurezza pubblica in un eventuale maxi assembramento in centro città. A ciò va aggiunto che il giorno successivo partiranno le consultazioni referendarie e il personale delle forze dell’ordine sarà fortemente impegnato anche in quella circostanza”.

Poi Masci conclude con queste parole: “Concedetemi anche un pizzico di scaramanzia. Il Pescara sta portando avanti un percorso straordinario in questi playoff e adesso manca solo l’ultimo passo per realizzare un grande sogno. Lasciamo che accada quello che tutti speriamo possa accadere, senza ulteriori forzature. Raccolgo con piacere il messaggio lanciato dalla Curva Nord e rivolgo un invito a tutti i 20mila tifosi attesi allo stadio: presentatevi con una bandiera, per regalare insieme un’atmosfera unica e indimenticabile anche a chi seguirà la partita in tv. Sarà una giornata di festa per tutti. Forza Pescara”.