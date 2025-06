Pescara in B, Marsilio: "Festeggio questo importante traguardo"

"Una vittoria sofferta che dopo i calci di rigore riporta il Pescara in serie B. Una festa per l'intero Abruzzo. Festeggio a nome personale e dell'intera giunta regionale questo importante traguardo, con la consapevolezza che le maglie biancazzurre l'anno prossimo promuoveranno il nostro territorio in città importanti. Ai giocatori, alla società e a tutti i tifosi l'augurio di conquistare traguardi sempre più alti".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo la fine della partita Pescara-Ternana allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia.