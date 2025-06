Pescara, che Bello!

Pescara in festa per il ritorno in Serie B: al termine di più di 120 minuti di partita, incerta e palpitante, i biancazzurri battono ai calci di rigore la Ternana e conquistano la promozione vincendo i play off del Campionato di Serie C.

Lo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, pieno come un uovo, fa da cornice al successo del Delfino, trascinato da uno straordinario Alessandro Plizzari, portiere della squadra allenata da mister Silvio Baldini, protagonista in partita, negando in almeno cinque nitide occasioni il gol agli avversari, ed anche ai tiri dal dischetto finali respingendone tre a dispetto di una condizione fisica tutt’altro che ideale considerando un precedente problema accusato proprio dopo uno dei tanti prodigiosi interventi effettuati.

Alla fine della partita visibilio ed entusiasmo per il pubblico di fede biancazzurra con la grande festa spostatasi dallo stadio alle principali vie della città.