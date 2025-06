Operazione antidroga: il plauso del sindaco ai carabinieri

“A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale di Pescara esprimo il vivo apprezzamento e i più sentiti complimenti al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara per la brillante operazione condotta oggi, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di dodici indagati, ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”. E' quanto afferma il sindaco Carlo Masci.

“L’indagine, avviata nel gennaio 2024 sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica de L’Aquila, trae origine dall’inchiesta denominata “Kirivò”, relativa al reato di associazione di stampo mafioso connessa al traffico di stupefacenti e ad attività estorsive. Un’indagine che aveva già colpito soggetti di etnia rom operanti nel quartiere Rancitelli, e in particolare nel complesso noto come “Ferro di Cavallo”, da anni epicentro di gravi fenomeni di illegalità e che grazie ad un’azione sinergica tra Forze dell’Ordine, Comune, Regione e ATER, abbiamo abbattuto, rendendo un cumulo di polvere e calcinacci il fortino della droga a Pescara”, aggiunge il sindaco.

L’operazione odierna rappresenta, per Masci, “un colpo significativo al mondo degli affari illeciti legati alla droga che continuano ad affliggere alcune aree della nostra città. È la dimostrazione concreta della costante attenzione e dell’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine nel contrasto allo spaccio e alla criminalità organizzata. Spesso, agli attacchi sterili e superficiali di chi invoca “più controlli e sicurezza” senza conoscere la complessità e la riservatezza delle attività investigative in corso, non è possibile rispondere. Ma mentre c’è chi urla, le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri – e più in generale di tutte le Forze dell’Ordine – operano ogni giorno sul campo con silenziosa determinazione, garantendo sicurezza e legalità. A loro va il nostro sincero ringraziamento e il rinnovato sostegno dell’Amministrazione comunale, fermamente impegnata al loro fianco per la costruzione di una Pescara più sicura, giusta e libera da ogni forma di criminalità”, conclude il primo cittadino.