Fiat Panda si ribalta, paura in via Rio Sparto [FOTO]

Fiat Panda si ribalta: paura in via Rio Sparto, più precisamente all’incrocio con via Einaudi, questa mattina poco dopo le ore 11. Il fatto, secondo le prime informazioni, si sarebbe verificato dopo lo scontro dell'auto con un'altra macchina, guidata da un 33enne. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Pescara, la polizia locale e i sanitari del 118.

Questi ultimi si sono occupati di portare in pronto soccorso la conducente della Panda, una 42enne. Per fortuna, tuttavia, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Ancora da verificare con esattezza la dinamica dell'incidente, anche al fine di stabilire eventuali responsabilità.