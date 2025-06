Basket, Simone Fontecchio a Pescara per un evento esclusivo

Dal 13 al 15 luglio il PalaElettra II di Pescara ospiterà "Summer Experience: 3 giorni con Simone Fontecchio", un appuntamento straordinario che vedrà protagonista l’unico giocatore italiano attualmente in NBA. Organizzato da NBA Basketball School Italy in collaborazione con Pomilio Blumm, l’evento offrirà a giovani atleti l’opportunità unica di allenarsi e confrontarsi con una delle figure più rappresentative del basket internazionale.

Tre giornate intense, ricche di emozioni e contenuti tecnici di alto livello: i partecipanti saranno seguiti da un direttore tecnico NBA Basketball School e avranno la possibilità di entrare in campo con Simone Fontecchio, ascoltare la sua testimonianza diretta del mondo della NBA, ricevere consigli personalizzati e condividere momenti di formazione che uniscono passione, spirito sportivo e metodo NBA.

«Voglio raccontare sempre di più questa straordinaria esperienza in NBA – dichiara Simone Fontecchio – e per me è speciale poterlo fare proprio in Abruzzo, dove tutto è cominciato: è qui che ho tirato i primi canestri con mia madre Malì e mio nonno Vittorio. Lavoreremo per rafforzare la mia presenza sia in Italia che negli Stati Uniti, consolidando il legame con i miei fan. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo».

I tre giorni al Pala Elettra II di Pescara rappresenteranno un momento di confronto importante e costante con Simone Fontecchio che subito dopo inizierà a prepararsi in vista degli Europei di basket, in programma dal 27 agosto al 14 settembre fra Lettonia, Cipro, Polonia e Finlandia.

L’iniziativa – riservata a giovani atleti nati dal 2010 al 2018 - non sarà solo un’occasione per migliorare le proprie competenze cestistiche, ma anche per vivere un’esperienza ispirazionale, grazie al racconto di un campione che dall’Abruzzo è arrivato a calcare i parquet della lega più prestigiosa al mondo. L’evento rientra nelle attività della divisione Sport del “The Narrative Club” della Pomilio Blumm, la nuova creatura dell’agenzia dedicata a raccontare gli ambasciatori dell’eccellenza a livello internazionale.

Classe 1995, Simone Fontecchio milita attualmente nei Detroit Pistons. Cresciuto nelle fila della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano, ha proseguito la sua carriera in Europa con Alba Berlino e Baskonia, per poi esordire in NBA con gli Utah Jazz nel 2022. Nel 2024 è approdato a Detroit. Leader della Nazionale italiana, ha brillato alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali FIBA 2023.

Per informazioni e iscrizioni sulla Summer Experience: https://www.nbabasketballschool.it/summer-experience-con-simone-fontecchio.