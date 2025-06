SantanchÃ¨: "In Abruzzo stanziati 12 milioni per il turismo"

"Il governo Meloni è il primo esecutivo nella storia d'Italia a dare centralità al turismo, messo al centro del programma elettorale e dell'agenda politica, con una visione industriale e dando rilevanza assoluta al dialogo, al confronto e alla collaborazione con le Regioni. Tanto che in Abruzzo il ministero del Turismo ha stanziato oltre 12 milioni di euro, per montagna, piccoli Comuni a vocazione turistica e sostenibilità, per lo sviluppo di un comparto essenziale per il benessere economico dei territori e dell'intera nazione".

Lo ha affermato la ministra del turismo Daniela Santanchè intervenendo in collegamento telefonico all'incontro "Valorizzare l'Italia con il Governo Meloni", organizzato a Pescara dal dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia Abruzzo, guidato da Ivano Ortelli. Obiettivo dell'iniziativa era favorire un confronto tra istituzioni e rappresentanti del settore turistico, per analizzare i risultati raggiunti dai governi nazionale e regionale e delineare le prospettive di sviluppo per il territorio.

Ai lavori hanno preso parte, atra gli altri, il responsabile del dipartimento nazionale Turismo FdI, Gianluca Caramanna, il senatore e coordinatore regionale del partito, Etelwardo Sigismondi, il deputato e vice coordinatore regionale FdI, Guerino Testa, il senatore e vice coordinatore regionale Guido Liris, oltre ai presidenti regionali e interregionali di Federalberghi-Confcommercio, Assoturismo-Confesercenti, Confindustria Turismo e Federcamping. Caramana ha sottolineato che l'Abruzzo è "una regione che cresce per presenze turistiche più della media nazionale". Per Ortelli "il turismo è un motore essenziale per il Pil regionale".

Secondo Sigismondi, invece, "l'Abruzzo mostra indicatori estremamente positivi: grazie al grande lavoro del presidente Marco Marsilio e dell'assessore Umberto D'Annuntiis, il sistema aeroportuale regionale segna un incremento dell'11,6% rispetto al passato. Il turismo rappresenta circa il 5% del Pil ed è una leva strategica per lo sviluppo del territorio". Testa ha sottolineato che "il governo regionale sta investendo con lungimiranza nel turismo, rafforzando l'aeroporto e migliorando l'offerta turistica, ponendo le basi per una crescita solida e duratura", mentre Liris ha detto che "da parlamentari stiamo lavorando per essere 'ufficiali di collegamento' efficaci tra il territorio e Roma, facendo emergere con forza quanto il Governo stia investendo nel settore turistico".