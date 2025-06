Rinforzi interforze a Pescara, Montopolino: “Segnale chiaro contro l'illegalità e risposta concreta al territorio”

"Pescara si prepara ad affrontare la stagione estiva con maggiori strumenti e risorse. L'arrivo di 27 unità in più tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, assegnate dal Ministero dell’Interno e annunciate dal Prefetto Ferdani, rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e un segnale importante contro l’illegalità". Lo dichiara Maria Luigia Montopolino, capogruppo della Lega in consiglio comunale e presidente della Commissione Sicurezza e Mobilità.

"Il potenziamento di personale, come spiegato dal Prefetto, che ne ha richiesto il supporto, sarà impiegato secondo un piano organizzativo omogeneo, frutto delle indicazioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Servirà a rafforzare il controllo del territorio, soprattutto nei punti nevralgici della città e lungo la costa, che in estate registrano un significativo incremento di presenze. Pescara - sottolinea Montopolino - cresce e aumenta con essa la necessità di una presenza costante, visibile e rassicurante delle forze dell’ordine, che ringraziamo per l’impegno e il lavoro che svolgono ogni giorno. Questo intervento è il segnale dell’attenzione che il Viminale, sotto la guida del Ministro Matteo Piantedosi, ha per l'Abruzzo e per la città di Pescara. La sicurezza viene prima di tutto. E la Lega insieme all'amministrazione comunale e alle altre istituzioni continuerà a lavorare per garantire più tutele ai cittadini, rispondendo con i fatti a chi si limita soltanto a criticare".