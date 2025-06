Piazza della Rinascita diventa una grande area giochi per bambini

“Buona la prima. C'è stato un grande riscontro di pubblico, sabato pomeriggio, a piazza della Rinascita, per il pomeriggio a misura di bambini, che è stato voluto dal Comune, per attrarre le famiglie, far divertire i più piccoli e promuovere lo shopping”. E' un bilancio positivo quello degli assessori agli Eventi, Alfredo Cremonese, e al Commercio e Turismo, Zaira Zamparelli, per il primo appuntamento di "Event Giochi" che proseguirà fino alla fine di agosto con altre nove date, in programma anche in piazza primo Maggio, dalle 21 fino a mezzanotte.

“Cittadini e turisti hanno apprezzato e ne siamo felici. Il format che il Comune di Pescara ha scelto da anni, incentrato sui bambini, risulta ancora una volta azzeccato. La nostra strategia non cambia ed è quella di offrire un calendario ricco di appuntamenti, con il supporto di tanti altri soggetti e realtà, anche per favorire lo shopping. E ci auguriamo che gli operatori commerciali siano disponibili a raccogliere la nostra richiesta di mantenere aperti i negozi anche la sera, in alcuni fine settimana estivi”.

Ieri in piazza Salotto è stato allestito un maxi spazio per i bambini con truccabimbi, bolle giganti, costruzioni, baby auto da guidare in un circuito, giochi da tavolo, baby dance e area disegno. La prossima serata sarà quella del 28 giugno, sempre in piazza della Rinascita (dalle ore 21:00 alle 24:00), per proseguire a luglio (il 4, il 16 e il 30), tra piazza Primo Maggio e piazza della Rinascita (dalle ore 21:00 alle 24:00), e ad agosto (il 2, l'8, il 9, il 23 e il 30), nei giardinetti di piazza Primo Maggio (dalle ore 21:00 alle 24:00).