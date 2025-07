Polizia locale in piazza Santa Caterina per tafferugli, il plauso di Blasioli

"Voglio rivolgere un plauso alla polizia locale di Pescara che ieri è intervenuta in piazza Santa Caterina per ripristinare la tranquillità e la sicurezza a seguito dei tafferugli che si sono registrati in mattinata. Un ringraziamento in particolare al comandante Danilo Palestini e al maggiore Davide De Cecco e alla #poliziadistato che ha supportato l’intervento. Con professionalità hanno assicurato alla giustizia il delinquente. A primi due va il mio augurio di pronta guarigione per le ferite riportate e un grazie a nome di tutta la comunità pescarese. Negli ultimi giorni a Pescara abbiamo assistito a giovani che brandivano un macete in pieno centro, ad un invasato che sparava colpi di pistola dinanzi ad un stabilimento e a delinquenti che picchiavano due baristi a Piazza E. Berlinguer. Una situazione difficile in cui le forze dell’ordine, pochissime, fanno il loro dovere e spesso la nostra Polizia Municipale non si tira indietro. Grazie".

Il vice presidente del consiglio regionale Antonio Blasioli si complimenta così su Facebook con i vigili urbani dopo le ultime operazioni per la sicurezza.