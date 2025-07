Miss & Mister Dog 2025, Sola (M5S): "Ennesimo sperpero di soldi"

Con la delibera di Giunta n. 416 del 27 maggio 2025 e l’atto di determina n. 1251 del 4 luglio, il Comune di Pescara ha deciso di finanziare anche quest’anno la manifestazione Miss & Mister Dog, in programma il prossimo sabato 12 luglio in piazza Salotto, stanziando la somma di 7.800 euro a cui si sommano ulteriori vantaggi economici che portano il totale a oltre 8.000 euro complessivi.

«Tutto questo per un evento che nulla ha a che fare con la tutela del benessere animale o con la sensibilizzazione sul tema dell’adozione responsabile, ma per un'iniziativa che riduce gli animali a semplici oggetti da esibire, alimentando quell’idea sbagliata e pericolosa che l’animale d’affezione sia un trofeo, un accessorio di vanità da mostrare in passerella». Questo il commento del capogruppo M5S, Paolo Sola, che più volte ha manifestato nel corso degli ultimi anni la contrarietà a eventi di questo tipo che, non solo lascerebbero passare un messaggio negativo, ma distolgono risorse destinate proprio al sostegno delle associazioni animaliste.

«È molto grave – prosegue infatti Sola - che questi oltre 8.000 euro vengano prelevati anche quest’anno dallo stesso capitolo di bilancio destinato agli aiuti alle associazioni per la lotta al randagismo e la gestione delle colonie feline. I soldi che dovrebbero servire a sterilizzare, curare e sfamare gli animali abbandonati vengono tolti a chi ogni giorno combatte l’emergenza sulle strade e spesi per un concorso di bellezza canina. Uno schiaffo in faccia a tutti quei volontari che, con risorse proprie e senza alcun sostegno concreto dal Comune, si fanno carico delle funzioni di soccorso e assistenza al posto di istituzioni completamente assenti. Non dimentichiamo – e questo va ripetuto con forza – che questa è la stessa amministrazione che ha chiuso il canile comunale più di un anno e mezzo fa e che non ha mai riaperto né attivato una struttura alternativa di accoglienza. A Pescara oggi non esiste alcun tipo di ricovero, e mentre i volontari cercano in ogni modo di salvare gli animali dalla strada – incalza Paolo Sola - il Comune stanzia contributi per passerelle e coccarde, in un evento con tanto di agenzia di produzione, comici, balletti e cabaret».

«C’è poi un altro elemento di grave criticità che conferma la totale opacità di questa operazione: l’evento viene organizzato ogni anno su iniziativa della stessa ideatrice, ma ogni volta per il tramite di un’associazione diversa, scelta ad hoc. Quest’anno la destinataria del contributo è l’asd Community Pet, che, a quanto pare, oltre a non aver nulla a che fare con il mondo animale, non risulterebbe iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in contrasto quindi con i requisiti previsti dal Regolamento comunale per la tutela del mondo animale. Regolamento che - spiega il consigliere pentastellato - non a caso vieta gli spettacoli con esposizione e utilizzo di animali se non organizzati da associazioni animaliste iscritte all’albo regionale (ora sostituito dal RUNTS). Siamo di fronte a un’irregolarità evidente e a un Comune che, pur di finanziare la solita iniziativa, chiude tutti e due gli occhi sui propri stessi regolamenti. Come Movimento 5 Stelle continueremo a denunciare questa vergogna e a stare al fianco di chi, ogni giorno, lavora davvero per la difesa degli animali. Chiediamo - conclude Paolo Sola - che la manifestazione non si svolga e ci riserviamo di sottoporre la vicenda a tutte le autorità competenti per fare piena chiarezza sulla sua legittimità. I fondi pubblici non devono essere sprecati per iniziative di facciata, ma destinati a chi salva vite, contrasta il randagismo concretamente, sostiene le adozioni responsabili e si prende cura delle colonie feline. Tutto il resto è solo propaganda e malagestione che le associazioni animaliste del territorio non possono più tollerare».