Progetto “E Così S.I.A.”, a Francavilla inaugurata la spiaggia inclusiva [FOTO]

Si è svolta ieri a Francavilla al Mare, nella spiaggia "A Ruota Libera" sul lungomare Cristoforo Colombo, l'inaugurazione della spiaggia inclusiva e accessibile realizzata dall’Unione nazionale inquilini ambiente e territorio APS e supportata da Uniat Abruzzo, nell'ambito del progetto "e Così S.I.A. - Spiagge Inclusive e Accessibili", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del D.lgs. n. 117/2017 avviso 2/2023.

All'evento inaugurale hanno partecipato il sindaco Luisa Russo per il Comune di Francavilla, il presidente dell’associazione Asini Volanti Francesco D’Alessandro, per la Uil Abruzzo il segretario generale Michele Lombardo, per Uniat Nazionale APS il presidente Pietro Pellegrini che ha affermato: "L'allestimento della spiaggia accessibile è stato possibile grazie alla proficua collaborazione tra tutti i soggetti oggi intervenuti. Tutti i partecipanti, ciascuno nel proprio ambito, hanno dato un contributo essenziale alla realizzazione di questo importante progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da oggi i veri protagonisti sono i soggetti più fragili a cui è stata data una importante risposta, offrendo una soluzione di svago. Ringrazio tuttiper i diversi, importanti contributi dati ed auspico che sia l'inizio di una collaborazione sempre più stabile a vantaggio delle fasce più deboli della società”.

Luisa Russo, sindaco di Francavilla al Mare, ha aggiunto: "È un'iniziativa che rappresenta un passo concreto verso una città sempre più accogliente e attenta ai bisogni di tutte e tutti. Ringrazio sentitamente UNIAT che ha reso possibile questa donazione, dimostrando che la collaborazione è la chiave per costruire spazi pubblici davvero inclusivi. Rendere accessibili le nostre spiagge significa affermare il diritto di ognuno di vivere pienamente il proprio territorio, senza barriere né ostacoli".

“La Uil Abruzzo come sindacato delle persone è da sempre vicina ai deboli – ha concluso Michele Lombardo, segretario generale della Uil Abruzzo - e in collaborazione con Uniat nazionale APS e con il Comune di Francavilla al Mare ha partecipato con orgoglio all'inaugurazione di un tratto di spiaggia accessibile dedicato a persone con disabilità. Ringraziamo il Comune per la collaborazione attiva e per aver reso possibile questo importante progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, in collaborazione con Uniat Nazionale APS”.