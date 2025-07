La richiesta di Rapposelli: “Riaprire il parcheggio dell'ex Fea”

“Credo che la crescente domanda di sosta estiva sulla riviera e la carenza di posti auto renda oggi fondamentale e necessaria la riapertura del parcheggio dell’ex Fea, che per anni è stata una ottima valvola di sfogo per bagnanti e residenti del centro. Per questa ragione chiedo la tempestiva mobilitazione del sindaco Masci e del presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri affinchè l’area dell’ex deposito degli autobus, situata proprio sul lungomare nord, a pochi passi dalla Nave del Maestro Cascella, venga liberata dalla vegetazione e dai rifiuti che oggi ricoprono la superficie e messa a disposizione dei cittadini, ovviamente a pagamento, in modo da garantire anche una costante rotazione tra gli utenti e fruitori”. Lo ha detto il presidente della Commissione Sport, Fabrizio Rapposelli.

“Negli ultimi giorni la richiesta dei cittadini residenti, ma anche dei balneatori, è diventata particolarmente pressante e la ragione è evidente – ha sottolineato il presidente Rapposelli – luglio è il mese in cui la stagione estiva entra nel vivo a Pescara, con centinaia di bagnanti che si riversano sul litorale per fruire della spiaggia, dunque è il mese in cui il turismo raggiunge il picco. Sicuramente un dato positivo, che però fa crescere la domanda di servizi, a partire dai parcheggi che purtroppo scarseggiano da sempre. E la disponibilità di stalli per la sosta la chiedono i residenti, che ogni giorno si ritrovano a girare per ore alla ricerca di un posto, e gli avventori esterni, che cercano un parcheggio per fermarsi e godere di una giornata di bagni al mare e di sole. Da quest’anno alla cronica carenza dei posti si sono aggiunti anche gli stalli a pagamento, sulle strisce blu, sul lato mare della riviera, anche nel tratto compreso tra la Madonnina e piazza Primo Maggio, quindi un ulteriore disagio per chi vive nella zona. Ora, nel passato una valvola di compensazione era rappresentata proprio dall’area dell’ex Fea che solo nel periodo estivo veniva affidata in gestione a Pescara Multiservice per la sosta a pagamento e, ovviamente, molti bagnanti parcheggiavano nell’ex deposito autobus, lasciando automaticamente a disposizione dei residenti gli altri posti auto a raso nelle vie del centro. Peraltro quell’area di parcheggio ha rappresentato anche un’ottima fonte di introito per le casse comunali. A questo punto chiedo un intervento rapido e strategico sia al sindaco Masci che al Presidente Sospiri per la riapertura dell’area di sosta, realizzando un rapido intervento di sgombero di tutta la vegetazione nel frattempo cresciuta all’interno del rudere abbandonato, il riallestimento del parcheggio con la previsione degli stalli blu e la riapertura degli ingressi e delle uscite sia sul lato nord che sud, restituendo un servizio essenziale sia all’utenza diretta al mare, sia ai balneatori che ai residenti”.