Prende il via lunedì 14 luglio la nuova edizione di Matta#Aperto, la rassegna estiva promossa dalla rete Artisti per il Matta disseminata dentro e fuori dallo Spazio Matta, per connettere in un unico percorso multiculturale all’insegna del contemporaneo luoghi, spazi e ambienti diffusi lungo il territorio urbano della città di Pescara. Una programmazione che parte il 14 luglio per arrivare fino al 19 settembre intrecciando iniziative artistiche all’esterno nell’area urbana dell’ex Mattatoio e in altri luoghi della città.

L’edizione 2025, è un atto etico per la pace in difesa dei diritti umani, ed è dedicata a Refaat Alareer (1979-2023) poeta, scrittore e professore universitario di letteratura comparata presso la Islamic University di Gaza. Attivista, co-fondatore del progetto We Are Not Numbers, nato per raccontare storie di quotidianità con la collaborazione di autori affermati e giovani scrittori di Gaza. L’intellettuale gazawi, appassionato di Shakespeare, è stato ucciso nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2023, insieme ad altri 7 membri della sua famiglia.

Il primo appuntamento artistico, sarà il workshop di Taiko con il maestro Naomitsu Yahiro, sabato 19 luglio 2025, dalle ore 18.00 alle 21.00 al Parco Villa Sabucchi, zona Ruderi, in Viale Bovio 184-196 a Pescara, (info e prenotazioni: prenotazioni@spaziomatta.it – Tel. 392 0066 418). Mentre, nelle giornate dal 14 al 18 Luglio, prende vita “Protesta/Propuesta: play drive in the hard drive”, allo Spazio Matta, via Gran Sasso 57, a Pescara. L’evento rientra in Pre-texts, il protocollo culturale sviluppato dalla Prof.ssa Doris Sommer (Harvard University) che parte dall’utilizzo di testi classici come motivo per fare arte in un percorso di crescita collettiva.

Alla base di questo protocollo c’è l’idea di recuperare il senso dell’apprendimento e della relazione sociale attraverso il gioco collettivo. Il protocollo si compone di cinque sessioni e può essere appreso da chiunque. Esso permette ad un gruppo di persone di creare arte collettivamente a partire da un testo per esaltare non la creatività individuale ma le emozioni positive legate all’ammirare e all’essere ispirati dagli altri. Pre-texts è attualmente in uso in decine di Paesi in tutto il mondo, in una grande comunità di pratica globale.

Grazie al lavoro di questa comunità, il protocollo è stato già sperimentato con test randomizzati in condizioni di estrema criticità socio-economica e culturale con risultati estremamente incoraggianti in termini di effetti sulla salute mentale, e questi risultati saranno pubblicati presto su riviste scientifiche di prestigio internazionale. La formazione è aperta a operatori ed associazioni culturali interessati a comprendere il ruolo che la cultura può avere nella generazione di un impatto sociale. Potrà partecipare alla formazione un numero massimo di 20 persone.

La facilitazione del progetto è a cura di Valeria Pica e Giulia Candeloro in collaborazione con Pre-texts Social Lab, il laboratorio sul protocollo pre-texts dell’Università di Chieti-Pescara diretto dal Prof. Pierluigi Sacco. Matta#Aperto 2025 fa parte del programma promosso dalla Presidenza Consiglio dei Ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città di Pescara. Le attività sono realizzate in collaborazione con: Talent Garden – progetto finanziato da “Con i Bambini”; Conservatorio di Musica Luisa d’Annunzio; Associazione L.A.A.D.; Pescara Social Lab.