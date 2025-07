“Una finestra sugli Italici – Le nostre radici”, presentazione della mostra fotografica

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, in collaborazione con l’Associazione Culturale Viteliu, ha il piacere di invitarVi alla conferenza stampa inaugurale della mostra fotografica “Una finestra sugli Italici – Le nostre radici”, che si terrà lunedì 14 luglio alle ore 11 presso la sede di Confindustria a Pescara.

L’iniziativa si propone come un viaggio nella memoria collettiva dell’Abruzzo, alla scoperta delle sue radici profonde, attraverso un percorso fotografico che racconta la storia dei popoli italici – Marsi, Vestini, Pretuzi, Marrucini e altri – che hanno abitato questa terra ben prima dell’unificazione romana creando con la loro unione le premesse per la nascita di una nazione dal nome Italia. È un modo per restituire voce e immagine a un’identità culturale ancora viva, che può oggi dialogare con il mondo dell’impresa e diventare strumento di valorizzazione del territorio.

La mostra – a cura dell’Associazione Viteliu – resterà aperta al pubblico dal 14 al 24 luglio 2025, con ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, sempre presso la sede associativa.

Attraverso questa iniziativa, Confindustria Abruzzo Medio Adriatico rafforza il proprio impegno per una visione di impresa che sia non solo motore economico, ma anche protagonista culturale e sociale. L’impresa può – e deve – essere interprete attiva di quel patrimonio di valori, storia e bellezza che definisce il carattere e la competitività di un territorio.

Durante la conferenza stampa verranno illustrati i contenuti del progetto espositivo, le finalità culturali e le ricadute simboliche per la comunità imprenditoriale e civile. Interverranno:

Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico

Gianni Giammarco, Presidente Associazione Viteliu

e con collegamento da remoto Nicola Mastronardi - Giornalista, scrittore, documentarista, e autore di libri quali “Viteliu. Il Nome Della Libertà” e "Figli del Toro".