Zamparelli e Cremonese replicano agli Amici di Corso Vittorio: "Lavoriamo con spirito di collaborazione"

“In merito alle riflessioni dell’associazione “Amici di Corso Vittorio” sulla programmazione della Notte Bianca del prossimo 17 luglio, sentiamo il dovere di fare chiarezza, con rispetto ma anche con fermezza. Da mesi", dicono gli assessori Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli, "lavoriamo con spirito di collaborazione e condivisione alla realizzazione di un evento che coinvolgerà il centro storico e il centro commerciale naturale. La data del 17 luglio non è stata imposta da nessuno: è frutto di un confronto diretto con le associazioni di categoria, che ci hanno chiesto espressamente di scegliere, all'interno della settimana, tra un mercoledì e un giovedì. Inoltre, con cadenza mensile, organizziamo incontri ai quali la partecipazione dell’associazione Amici di Corso Vittorio c’è sempre stata. Come ben sanno, il loro compito non è solo quello di proporre ma anche quello di riportare agli iscritti quanto concordato o accaduto nel corso delle riunioni. La data è stata comunicata pubblicamente già il 17 maggio, insieme al cartellone dei concerti gratuiti previsti ad agosto, con artisti di primo piano come Fedez, Clara, Gaia, Rocco Hunt e i Planet Funk”.

E nei giorni scorsi la notizia “è stata rilanciata nuovamente, oltre che comunicata ufficialmente. Ecco perché stupisce e dispiace la presa di posizione di chi preferisce alimentare polemiche pretestuose, magari cercando visibilità o portando avanti logiche di appartenenza politica. Noi assessori non lavoriamo per interessi individuali, ma per l’interesse pubblico, della città e in questo caso del commercio. Il nostro compito è di creare opportunità di crescita, coesione e promozione per tutta la città, nessuno escluso, ma c'è chi polemizza sempre, facendo male in primo luogo a se stesso, dando una immagine fuorviante, e a tutto il settore. Chi oggi contesta dovrebbe ricordare che grazie a questa amministrazione si è arrivati al raddoppio delle presenze turistiche in città (basti vedere i dati ufficiali): un risultato concreto, frutto di lavoro, programmazione e visione. I numeri non mentono e parlano chiaro”, dicono Cremonese e Zamparelli.

L’assessore Zamparelli, poi, aggiunge: “Provengo da una famiglia di commercianti e conosco bene, per esperienza diretta, le difficoltà che si affrontano ogni giorno per mantenere in piedi un’attività. Ma il compito dell'Amministrazione non può e non deve essere quello di risolvere le problematiche dei singoli, bensì quello di creare condizioni favorevoli per tutti ed è proprio per questo che mi auguro che in tanti partecipino alla Notte bianca perché se il Comune crea una opportunità, come stiamo facendo, i commercianti devono saperla cogliere, come ha ben detto il rappresentante di una associazione di categoria. Il rispetto, per me, è alla base di ogni confronto, anche quando ci sono opinioni differenti. Ma non accetto strumentalizzazioni personali né tentativi di delegittimare il lavoro che portiamo avanti con dedizione e spirito di servizio. Andremo avanti con lo stesso impegno, forti della fiducia di chi vede nei fatti la prova del nostro operato. Perché a noi interessa una sola cosa: il bene e la crescita di Pescara”.