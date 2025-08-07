Riunito il Comitato per l'ordine pubblico, la dichiarazione di Masci

"Una volta ricevuta la mia lettera sull'esposto presentato dai cittadini dell'area centrale, il prefetto Ferdani ha subito convocato, come avevo chiesto, una riunione del Comitato per l'ordine pubblico, che si Ã¨ svolta stamani, a distanza. In relazione ai maggiori controlli che sono stati sollecitati per quella zona Ã¨ emersa la chiara volontÃ di tutti di far sentire in maniera sempre piÃ¹ forte la presenza dello Stato e di anche di aumentare la percezione di sicurezza dei residenti e di tutti coloro che frequentano quellâ€™area.

Non avevo dubbi sul fatto che sarebbe arrivata tempestivamente una risposta positiva del prefetto e dei rappresentanti delle forze dellâ€™ordine, tantâ€™Ã¨ che i primi interventi sono stati giÃ realizzati nel fine settimana scorso e sono fiducioso che il livello di attenzione rimarrÃ costantemente alto, specie in determinati punti che ci sono stati segnalati dai cittadini.

Sono assolutamente positivi i dati forniti oggi sulla diminuzione dei reati commessi cosÃ¬ come sono positivi i bilanci delle operazioni realizzate dalle forze dellâ€™ordine, indicativi dell'efficacia dellâ€™azione messa in campo fino ad oggi, e il mio ringraziamento Ã¨ doveroso nei confronti di chi si impegna ogni giorno in cittÃ , con attivitÃ investigative e operative spesso complesse e non sempre visibili da parte dei cittadini.

Interpretando il disagio dei residenti ho chiesto un supplemento di attenzione nella zona centrale, garantendo la disponibilitÃ del Comune ad intervenire nellâ€™ambito delle proprie competenze anche con appuntamenti che consentano alla cittÃ di riappropriarsi di determinati spazi".

Questa la dichiarazione del sindaco di Pescara, Carlo Masci, sulla riunione odierna del Comitato per l'ordine pubblico.