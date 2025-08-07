Con una complice abbraccia un uomo per rubargli la collana d'oro: arrestate due romene

La polizia di Pescara ha arrestato due donne di 30 e 21 anni, di origini romene, che con la “tecnica dell'abbraccio” sono riuscite a rubare una collana d'oro indossata da un cinquantenne. L'arresto è avvenuto ieri, verso le 12, grazie alla tempestiva chiamata della vittima al numero di emergenza.

L'uomo ha raccontato che, dopo aver effettuato degli acquisti presso un centro commerciale della periferia cittadina, era stato raggiunto da due estranee, che, dopo aver chiesto ed ottenuto una moneta, improvvisamente si avvicinavano e una di loro lo abbracciava e lo lusingava con parole affettuose avanzando proposte di natura sessuale.

L'uomo, dopo averle allontanate, salito in auto, si dirigeva verso l’uscita del parcheggio. Mentre guidava si accorgeva però che la donna era riuscita abilmente a sottrargli la collana che portava al collo.

Tornato indietro, la vittima rintracciava le due donne che inizialmente negavano ogni responsabilità ma, dopo aver compreso che l’uomo avrebbe contattato le forze dell’ordine, gettavano la collana a terra e si allontanavano frettolosamente.

L’uomo ha subito chiamato il numero di emergenza e gli agenti delle volanti, giunti sul luogo indicato, dopo aver acquisito la descrizione delle due donne, iniziavano a cercarle. Queste ultime venivano individuavate mentre stavano tentando di allontanarsi a bordo di un mezzo pubblico.

Le donne, dopo essere state identificate, sono finite in manette, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito per direttissima.