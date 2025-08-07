Chiede il permesso di soggiorno con il passaporto falso: arrestato

La polizia di Pescara ha arrestato un 27enne della Costa dâ€™Avorio per possesso e utilizzo di passaporto falso. Lo straniero si era presentato nella mattinata del 5 agosto presso il front office dellâ€™Ufficio Immigrazione per richiedere il permesso di soggiorno in possesso di passaporto rilasciato dalle autoritÃ del Paese di origine.

Il documento veniva sottoposto a minuziosi accertamenti grazie ai quali ne veniva appurata la falsitÃ . Lo straniero veniva pertanto ammanettato in flagranza di reato per uso di documento falso valido per lâ€™espatrio e sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Lâ€™attivitÃ del personale dellâ€™Ufficio Immigrazione preposto alle verifiche istruttorie ha altresÃ¬ permesso di riscontrare, nellâ€™ultimo periodo, diverse richieste anomale di permesso di soggiorno di lungo periodo presentate a Pescara, per il quale la normativa vigente richiede il superamento di un test di lingua italiana A2.

In particolare, le richieste provenienti da 4 cittadini del Gambia, 2 Pakistani, 2 Nigeriani, uno straniero della Guinea, uno del Senegal e uno dellâ€™Egitto risultavano tutte corredate da certificazione attestante il superamento del test presso un CPIA (Centro provinciale per lâ€™Istruzione degli Adulti) toscano.

I successivi accertamenti di polizia giudiziaria permettevano agli agenti di appurare che detti certificati erano falsi e pertanto i predetti stranieri venivano deferiti per uso di atto falso e per aver contraffatto o alterato documenti al fine di determinare il rilascio della carta di soggiorno.