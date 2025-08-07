Seccia: "In corso le operazioni per montare le nuove vele ombreggianti allâ€™ecospiaggia dannunziana"

"Sono in corso le operazioni per montare le nuove vele ombreggianti allâ€™ecospiaggia dannunziana, situata sul lungomare sud di Pescara. Le vecchie vele sono state rubate per cui Ã¨ stato necessario farne realizzare altre, per rendere lâ€™ecospiaggia accogliente per tutti gli ospiti e confortevole, dal punto di vista delle ombreggiature. Lâ€™azione dei ladri Ã¨ assolutamente da condannare perchÃ© lâ€™intervento pesa sulle casse del Comune, il che vuol dire che pagano tutti i cittadini, e poi perchÃ© questo furto fa venire meno un servizio doppiamente prezioso visto che lâ€™ecospiaggia Ã¨ attrezzata per le persone con disabilitÃ , che in quegli spazi dovrebbero trovare tutte le comoditÃ . Ma il comfort Ã¨ venuto meno per lâ€™azione di alcuni sconsiderati, indifferenti rispetto allâ€™importanza di un bene pubblico e ancora piÃ¹ indifferenti rispetto al servizio reso alle persone con disabilitÃ . Mi lasciano allibito, poi, le considerazioni polemiche del consigliere comunale Paolo Sola che accusa il Comune di aver dimenticato di posizionare i teli: non abbiamo affatto dimenticato l'ecospiaggia, ma Ã¨ stato necessario attendere i tempi tecnici per realizzare i nuovi teli. Sarebbe opportuno informarsi, prima di diffondere informazioni errate con una strumentalizzazione politica che non giova a nessuno".

E' quanto dichiara in una nota l'assessore comunale Eugenio Seccia sull'ecospiaggia e le vele ombreggianti.