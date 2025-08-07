'E-bike e monopattini truccati', interrogazione del consigliere Pd Presutti

Un'interrogazione urgente a risposta scritta rivolta al sindaco di Pescara, Carlo Masci, e al presidente del Consiglio comunale, Gianni Santili, per chiedere quali iniziative l'amministrazione intenda "intraprendere per contrastare il fenomeno delle biciclette e dei monopattini elettrici modificati e pericolosi". A presentarla Ã¨ stato il consigliere comunale Marco Presutti (Pd), secondo cui "il fenomeno delle 'due ruote truccate' Ã¨ un pericolo crescente per la sicurezza di tutti i cittadini, in particolare per le fasce piÃ¹ deboli come pedoni, anziani e bambini". "Questi mezzi, che spesso superano i 25 km/h - dice il consigliere - sono a tutti gli effetti dei ciclomotori e dovrebbero rispettare le stesse regole, ma purtroppo circolano indisturbati sulle strade e sulle piste ciclabili, creando allarme sociale e mettendo a rischio l'incolumitÃ pubblica". L'interrogazione urgente si basa sulle segnalazioni sempre piÃ¹ frequenti da parte degli organi di stampa locali e nazionali e sulla "necessitÃ di un intervento immediato per prevenire incidenti".

Secondo Presutti, i mezzi in questione, che superano i 25 chilometri orari, "sono equiparati ai ciclomotori elettrici e, come tali, richiedono targa, patente, casco e copertura assicurativa. Le sanzioni per chi non rispetta queste norme - osserva - possono essere molto severe, arrivando al sequestro del veicolo e a multe fino a 5.000 euro". Presutti chiede al sindaco di "agire con prontezza, intensificando i controlli della Polizia Locale, avviando campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini, in particolare i giovani, sulle differenze tra biciclette a pedalata assistita e ciclomotori elettrici e sulle relative conseguenze legali, e coordinandosi con le altre forze dell'ordine per affrontare il problema in maniera congiunta. "Il Comune ha il dovere primario di garantire la sicurezza stradale e tutelare le utenze deboli - conclude il consigliere - Attendiamo una risposta puntuale sulle iniziative poste in essere per contrastare questo pericolo per l'incolumitÃ degli utenti della strada".