Sola sul nuovo palazzetto di via Di Girolamo: "Un danno ambientale incalcolabile"

“Dopo quasi due anni di proclami trionfali, la realtà è quella di un cantiere fermo, di una collina sventrata e di un progetto nato male che rischia di morire peggio. L’amministrazione Masci ha imposto alla città l’ennesimo scempio ambientale pur di inseguire un finanziamento milionario del Pnrr, salvo poi scontrarsi con la realtà: oggi ci troviamo davanti ad un palazzetto prefabbricato che rischia seriamente di non vedere mai la luce”.

A dirlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, Paolo Sola, dopo le notizie emerse questa mattina nella Commissione Controllo e Garanzia, da lui presieduta, che confermano come i lavori per il nuovo palazzetto di via Di Girolamo siano al momento ancora bloccati.

“Il cronoprogramma è saltato già in partenza – sottolinea Sola – perché la fase di sbancamento si è rivelata più complicata del previsto, tra l’iniziale difficoltà nell’individuare siti idonei per smaltire il terreno e la necessità, ben più grave, di mettere in sicurezza la collina sovrastante dove insistono i serbatoi di deposito dell’ACA. Ed è questo l’aspetto più grave: il progetto iniziale non aveva neanche preso in considerazione interventi strutturali su quella collina, pur sapendo che sarebbe stata inevitabilmente ‘tagliata’ per fare spazio al palazzetto. Una leggerezza incomprensibile, che dimostra tutta la superficialità di una progettazione sbrigativa e improvvisata, pensata solo per agganciare un bando e sbandierare un annuncio politico”.

Una scelta che oggi rischia di trasformarsi in un boomerang clamoroso: “Parliamo di un’opera finanziata con 3,4 milioni di euro del PNRR – prosegue Sola – che impone il completamento dei lavori entro dicembre 2025 e il collaudo entro marzo 2026. Tempistiche ormai drammaticamente irrealistiche davanti ad un cantiere ancora fermo e ai ritardi della ditta appaltatrice, che si sommano alle leggerezze progettuali. Il rischio concreto è non solo di perdere i fondi, ma di dover restituire le somme già spese, lasciando ai cittadini un’area devastata e senza alcun ritorno. Gli annunci roboanti dei mesi scorsi stridono oggi con la realtà drammatica dei fatti – conclude Paolo Sola – e il pericolo di un fallimento clamoroso è ormai dietro l’angolo. In via Di Girolamo hanno già prodotto un danno ambientale enorme, sventrando un’area verde e libera, e ora ci consegnano il pericolo di un’altra cattedrale nel deserto o di un vuoto che resterà inutilizzato. Se questo è il modello di sviluppo che Masci intende imporre a Pescara, possiamo già dire che sarà l’ennesimo fallimento della sua amministrazione”.