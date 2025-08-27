Partecipa a Pescara News

Pastore sul palazzetto di via Di Girolamo: "Non Ã¨ il caso di lanciare allarmi"

Ecco la dichiarazione del presidente della commissione Lavori pubblici, che risponde cosÃ¬ al consigliere comunale Sola (M5S)

Redazione
Politica
"Non credo sia il caso di lanciare allarmi sul palazzetto di via Di Girolamo. E, ancora meno, Ã¨ il caso di dare notizie sbagliate dal punto di vista tecnico. Il dirigente Giuliano Rossi, che oggi ha partecipato ai lavori della commissione Controllo e Garanzia, ha detto altro rispetto a quanto riportato dal consigliere Sola. Tutte le opere che garantiscono la stabilitÃ  del pendio sono state giÃ  realizzate, ora c'Ã¨ da collaudare la paratia di pali per poi dar vita al nuovo fabbricato: si tratta di un prefabbricato, che quindi sarÃ  realizzato altrove e poi montato sul posto. L'obiettivo Ã¨ di concludere tutto nei tempi previsti dal finanziamento Pnrr, assicurando quella velocitÃ  di montaggio necessaria a chiudere il cantiere entro i tempi stabiliti. Va specificato poi, per rassicurare Sola, che nell'intervento realizzato fin qui si Ã¨ tenuto conto della presenza delle strutture dell'Aca sulla sommitÃ  della collina. E ricordo che Ã¨ previsto un parcheggio per gli utenti e che la struttura sarÃ  integrata con l'ambiente circostante. La ditta esecutrice Ã¨ ben consapevole, di questo ne siamo certi, che i lavori dovranno essere completati entro la fine dell'anno. Concludo dicendo che orami siamo abituati alle sintesi destinate alla stampa del consigliere Sola sulle sedute della Commissione Controllo e Garanzia, al termine delle quali il presidente lancia sempre allarmi come se qualche parte della cittÃ  stesse per crollare da un momento all'altro".

Questa la dichiarazione del presidente della commissione Lavori pubblici, Massimo Pastore, che risponde cosÃ¬ al consigliere comunale Sola (M5S)

