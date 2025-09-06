Nasce ilÂ Museo della sezione Dc di Catignano [FOTO]

La famiglia Piermattei di Catignano e lâ€™Istituto Spataro hanno dato vita al museo della sezione Dc di Catignano. Gabriele Piermattei, ultimo segretario della sezione dc di Catignano, ha fatto sopravvivere la sezione fino ad ora. Lâ€™Istituto Spataro ha raccolto la testimonianza di fede e di coerenza di questo grande democristiano.

E cosÃ¬ domenica 7 settembre alle ore 10.30 sarÃ inaugurato il museo, non come momento di semplice nostalgia, ma come testimonianza di un Partito che in 50 anni ha determinato la ricostruzione e la crescita del Paese, fino a condurlo tra i 7 Grandi del Mondo. Questo primo atto del Museo della Sezione Dc avrÃ nel futuro altri sviluppi con lâ€™obiettivo di farne il Museo Nazionale della Dc.