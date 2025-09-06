Inaugurata la nuova sede dell’Accademia Musicale Osa

Grande partecipazione di pubblico per l’inaugurazione della nuova sede dell’Accademia Musicale Osa, che ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai suoi corsi. L’offerta formativa è ampia e pensata per tutte le età e tutti i livelli: dalla propedeutica musicale per i più piccoli, ai corsi dedicati agli adulti e alla terza età. Il percorso spazia tra musica moderna, pop, jazz, classica, antica e popolare, con un’attenzione speciale anche agli strumenti storici come liuto e mandolino.

Gli allievi Osa ottengono numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e si esibiscono al Cantagiro e al Sanremo giovani. Bellissimo il nuovo studio di registrazione Carme 5, aperto a studenti e musicisti di tutti i livelli. La sede, su due piani e completamente attrezzata, accoglie gli studenti in un ambiente professionale ma familiare.

A guidare l’Accademia è Manuel Virtú, polistrumentista, compositore, docente e direttore artistico, che con esperienza e professionalità trasforma la passione per la musica in opportunità reali per ogni studente. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, con la possibilità di una prima lezione gratuita per conoscere docenti e corsi. La sede si trova in via Catullo 19 a Pescara.