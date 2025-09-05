A Francavilla al Mare la mostra di pittura “Il femminile nell’arte” di Valentina Di Girolamo

Domenica 7 settembre alle ore 18, nella sede dell’associazione culturale Senso Civico, in viale Nettuno 107 a Francavilla al mare, si terrà il vernissage della mostra di pittura “Il femminile nell’arte” di Valentina Di Girolamo, pittrice, ritrattista e maestra d’arte. Presenta Annalisa Potenza, docente, scrittrice e pittrice nonché fondatrice del movimento culturale 'Creazionismo per una nuova era'. Lettura di poesie a cura dei seguenti autori: Alessandro De Cerchio, Giulia Madonna e Francesco Di Rocco.

Scrive Annalisa Potenza: “Questa mostra intende celebrare il femminile nelle sue diverse sfaccettature alla luce del ruolo che riveste la donna in una società sempre più conflittuale. Attraverso alcune immagini di donne dipinte nelle loro esperienze di vita e azioni abituali, la Di Girolamo scava all’interno dell’universo femminile per ritrarre emozioni, pensieri, abitudini e piccoli gesti che caratterizzano la donna e la sua intima essenza. Questa mostra è altresì un invito a riflettere su tematiche importanti come il rapporto tra il maschile e il femminile e la figura della donna come veicolo di emozioni, sentimenti e azioni che possono apportare cambiamenti positivi nella società”.

L'esposizione durerà fino al 14 settembre (orario 18-20.30). L’ingresso al pubblico è libero.