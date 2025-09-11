Nuovo anno scolastico, la lettera del consigliere Scurti agli studenti

“Con l’inizio del nuovo anno scolastico si apre per ciascuno di voi un nuovo cammino, una nuova avventura fatta di sfide, impegni , relazioni, opportunità, responsabilità. Ogni anno porta con se la possibilità di crescere, di scoprire cose nuove, di costruire giorno per giorno il vostro futuro. La scuola non è soltanto il luogo deputato allo studio, alla conoscenza, ma è un ambito dove poter sviluppare comunità, accoglienza, collaborazione, rispetto, condivisione di pensieri e idee, creando di far emergere i propri talenti”. Così, in una lettera agli studenti, Adamo Scurti, consigliere comunale delegato al Coni Pescara e presidente dell'Us Acli–aps Abruzzo.

“Il mio personale augurio - aggiunge - è quello di vivere questo straordinario momento irripetibile con curiosità, entusiasmo, determinazione, senza scoraggiarvi davanti alle difficoltà, anzi spesso possono essere preziose di nuove opportunità. Sappiate che in questa avventura non siete soli: Accanto a voi ci sono i genitori, gli insegnanti, i compagni pronti a dare valore e sostegno al vostro impegno rendendolo una occasione unica. Coltivate la fiducia in voi stessi allenandola in ogni istante, impegnandovi al meglio delle vostre forze e capacità, perché ogni piccolo passo, ogni singolo elemento sia utile a costruire il vostro futuro affinché possa essere utile a voi e alle persone che incontrerete nel vostro cammino di vita”.

Poi Scurti conclude: “Nel mio personale augurio, esteso anche ai genitori e al corpo docente e non docente, auspico che questo nuovo anno scolastico sia ricco di soddisfazioni, di momenti felici e sereni. Buon lavoro, buon viaggio, buona vita”.