Debutta "La Verde", entrata in servizio la filovia che collega Pescara a Montesilvano

Oggi ha debuttato “La Verde”, la filovia di Tua che collega Pescara a Montesilvano partendo da piazza della Repubblica (ex stazione) per poi attraversare via Castellammare Adriatico e approdare infine al Pala Dean Martin.

“Il passaggio dei filobus sulla Strada Parco per la prima volta rappresenta un traguardo collettivo di grande valore. Non è un obiettivo di parte, ma il risultato di una volontà condivisa che ha unito istituzioni, territorio e azienda verso un fine comune: offrire ai cittadini un sistema di trasporto pubblico fruibile, comodo e sostenibile. È il frutto di un lavoro corale, costruito con responsabilità e passione, che guarda esclusivamente al bene della comunità”, ha dichiarato il direttore generale di Tua Maxmilian Di Pasquale.