Movimento F.I.V.E. Festival: partecipazione, stand e dibattiti al Parco Sabucchi

Dal 12 al 14 settembre il Parco Sabucchi in viale Bovio ospiterÃ la sesta edizione del Movimento F.I.V.E Festival, la storica manifestazione ideata e organizzata dal M5S Pescara che unisce riflessione politica, partecipazione civica e visione del futuro. FIVE non solo come le stelle del Movimento, ma anche come Fatti, Idee, VolontÃ , Evoluzione: quattro parole che raccontano una visione, un metodo e un impegno concreto per riportare il cittadino al centro della politica. L'edizione 2025 Ã¨ stata presentata in una conferenza stampa nella Sala Consiliare del Comune di Pescara a cui hanno preso parte il Capogruppo in Consiglio regionale Francesco Taglieri, la Consigliera regionale Erika Alessandrini, il Consigliere comunale Paolo Sola, la coordinatrice della provincia di Teramo Simona Astolfi e il coordinatore regionale Gianluca Castaldi.



"Quest'anno â€“ spiegano i portavoce del M5S Pescara Erika Alessandrini e Paolo Sola â€“ abbiamo voluto raddoppiare i momenti di confronto, organizzando due incontri tematici al giorno. VenerdÃ¬ 12, sabato 13 e domenica 14, alle ore 18 e alle ore 21 (domenica ore 19 e 21) , dibattiti, testimonianze e idee a confronto con ospiti locali e nazionali, per affrontare i temi piÃ¹ urgenti del nostro tempo: ambiente, diritti, legalitÃ , politica internazionale e buone pratiche amministrative. Abbiamo immaginato l'edizione 2025 del Festival come un luogo di ascolto e confronto, dove le idee dei cittadini non solo trovano spazio, ma diventano protagoniste. Per questo â€“ continuano â€“ nell'area Festival ci saranno, oltre al palco centrale, stand di associazioni del territorio, per conoscere da vicino le storie, l'impegno e le attivitÃ di chi ogni giorno si spende per il bene comune. Un'occasione per costruire legami, scoprire esperienze virtuose e dare voce a chi lavora con passione e abnegazione. Inoltre, tutte le sere sarÃ attivo lo Spazio Gaza, con racconti e riflessioni dalla Palestina".

"Questo evento â€“ aggiungono i coordinatori Gianluca Castaldi e Simona Astolfi â€“ prevede la presenza di cittadini, forze civiche e rappresentanti di forze politiche alternative alla destra, per costruire una visione condivisa del futuro: un esempio virtuoso di come il dialogo puÃ² essere uno strumento per superare le appartenenze e mettere al centro le idee, i valori e le persone".

"SarÃ un'occasione importante â€“ afferma il capogruppo Francesco Taglieri â€“ anche per far conoscere le pratiche di buon governo che in Abruzzo e in altre regioni hanno contraddistinto l'azione del Movimento 5 Stelle all'interno delle istituzioni. Un confronto che nasce a Pescara e parla a tutto l'Abruzzo, come dimostra il ricco parterre di ospiti nazionali e non solo."



"Tra gli ospiti â€“ concludono Erika Alessandrini e Paolo Sola â€“ oltre a portavoce nazionali e locali del M5S, come Alessandra Maiorino, Sergio Costa, Roberto Scarpinato e Mario Furore, il Procuratore della Repubblica di Pescara Giuseppe Bellelli; Don Massimiliano De Luca, il parroco coraggio delle periferie; Luciano D'Amico, coordinatore del Patto per l'Abruzzo, giÃ Rettore dell'UniversitÃ di Teramo; Safwat Kalhout, giornalista di Al Jazeera; Luigi Di Giosafatte, Direttore generale Confindustria Abruzzo Molise; Giorgia Furlan, regista di "Magma. Mattarella, il delitto perfetto", e tanti altri, tutti esempi virtuosi di chi, con impegno politico, sociale e culturale, si pone a disposizione della collettivitÃ ".

EVENTI E OSPITI DELL'EDIZIONE 2025

VenerdÃ¬ 12 settembre

Ore 18:00

"Nuova Pescara: la cittÃ che verrÃ "

Un confronto tra le cittÃ del medio Adriatico con lo sguardo al progetto di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore: la coesione come motore dello sviluppo territoriale.

Ospiti: Maria Aida Episcopo, Sindaca del Comune di Foggia â€¢ Valentina Ridolfi, Assessore all'urbanistica e alla pianificazione del Comune di Rimini â€¢ Luciano Di Lorito, Direttore provinciale Cna Pescara, giÃ sindaco di Spoltore â€¢ Carlo Costantini, consigliere comunale di Pescara e promotore fusione Nuova Pescara

Modera: Luigi Di Giosafatte, Direttore generale Confindustria Abruzzo Medio Adriatico

Ore 21:00

"PFAS e inquinamento: difendere l'acqua, difendere la vita"

Un dibattito sui veleni invisibili che minacciano l'ambiente e la salute pubblica.

Ospiti: Sergio Costa, deputato M5S, giÃ Ministro dell'Ambiente â€¢ Ilaria Fontana, deputata M5S, giÃ Sottosegretaria al Ministero dell'Ambiente â€¢ Renato Di Nicola, Forum H2O â€¢ Patrizia Pretto, associazione Ecomente â€¢ Anna Trevisan, Rete Zero PFAS

Modera: Pietro Lambertini, giornalista





Sabato 13 settembre

Ore 18:00

"Diritti e umanitÃ : ponti invece di muri"

Focus sui diritti civili, la giustizia sociale e l'autodeterminazione delle persone.

Ospiti: Alessandra Maiorino, senatrice M5S â€¢ Francesco Taglieri, consigliere regionale M5S Abruzzo â€¢ Luca Trapanese, Assessore al welfare del Comune di Napoli â€¢ Marielisa Serone D'AlÃ², esecutivo conferenza nazionale delle democratiche (PD)

Modera: Luciano D'Amico, consigliere regionale Abruzzo, prof. e giÃ Rettore dell'UniversitÃ di Teramo

Ore 21:00

"L'Europa del Riarmo e la Palestina: voci, veritÃ e speranza"

Un confronto aperto sulla situazione geopolitica e sulla Palestina e le vie per la pace e la giustizia.

Ospiti: Mario Furore, europarlamentare M5S â€¢ Stefania Ascari, deputata M5S â€¢ Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista â€¢ Nico Bavaro, responsabile per il Mezzogiorno di Sinistra Italiana â€¢ Romana Rubeo, giornalista di The Palestine Chronicle â€¢ Safwat Kalhout, giornalista di Al Jazeera

Modera: Don Massimiliano De Luca, vicario foraneo, Parroco di SS. Angeli Custodi in Pescara. Delegato per la Consulta apostolato dei laici e consigliere del consiglio per gli affari economici





Domenica 14 settembre

Ore 19:00

"5 Stelle esperienze di valore: racconto delle best practices del M5S"

Con portavoce M5S a diversi livelli istituzionali

Ospiti: Thomas De Luca, assessore Regione Umbria â€¢ Gabriella Di Girolamo, senatrice â€¢ Roberto Gravina, consigliere regionale del Molise, giÃ sindaco di Campobasso â€¢ Alessandro Caramiello, deputato

Modera: Erika Alessandrini

Ore 21:00

"LegalitÃ e antimafia: un impegno senza compromessi"

Il contrasto alla criminalitÃ organizzata e la promozione della cultura della legalitÃ .

Ospiti: Roberto Scarpinato, senatore M5S, giÃ magistrato â€¢ Dolores Bevilacqua, senatrice M5S â€¢ Giorgia Furlan, regista del film "Magma. Mattarella, il delitto perfetto" â€¢ Giuseppe Bellelli, Procuratore della Repubblica di Pescara

Modera: Paolo Vercesi, giornalista