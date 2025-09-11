Convegno dell'Adi Abruzzo-Molise a Villa Serena, Città Sant’Angelo

Si terrà venerdì 12 settembre nel pomeriggio e sabato 13 settembre in mattinata, nell’Auditorium della Casa di Cura Villa Serena a Città Sant’Angelo, il convegno “Update nutrizione, obesità, diabete e disturbi dell’alimentazione: dalle evidenze alla realtà”, promosso dalla sezione Abruzzo–Molise dell’ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica).

L’evento gode del patrocinio della Regione Abruzzo e della Fondazione Villaserena per la ricerca. L’iniziativa rappresenta un appuntamento consolidato, finalizzato all’aggiornamento scientifico e al confronto multidisciplinare su patologie di grande rilevanza clinica e sociale quali obesità, nutrizione, disturbi dell’alimentazione, diabete.

Responsabile Scientifico del convegno è il dott. Paolo Di Berardino, presidente regionale Adi Abruzzo–Molise, Referente regionale per il contrasto ai disturbi dell’alimentazione e Responsabile del Centro di Riabilitazione Nutrizionale della Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo. Al convegno interverranno, come Relatori e Moderatori, esperti del settore nutrizionale, dietetico e metabolico provenienti anche da fuori regione. Il programma scientifico prevede quattro sessioni tematiche dedicate a:

Obesità

Nutrizione

Disturbi dell’alimentazione

Diabete