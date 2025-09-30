M5S, presentato un odg su solidarietÃ  al popolo palestinese

Il Movimento 5 Stelle Pescara ha presentato un ordine del giorno, che sarÃ discusso nel prossimo consiglio comunale, per chiedere che la nostra cittÃ lanci un chiaro messaggio di vicinanza e solidarietÃ al popolo palestinese, vittima di uno sterminio che si consuma ogni giorno sotto gli occhi del mondo intero, nel silenzio e nella complicitÃ anche del nostro Paese.

Â«Non possiamo restare indifferenti di fronte a migliaia di vittime innocenti, donne e bambini massacrati, ospedali e scuole bombardati, diritti umani calpestati. La tragedia che si consuma in Palestina Ã¨ un crimine contro l'umanitÃ e il nostro dovere, come istituzioni e come comunitÃ , Ã¨ quello di prendere una posizione chiara e netta. Non con le mezze parole, non con il silenzio imbarazzato del governo italiano, ma con gesti anche simbolici che affermino la volontÃ di Pescara di stare dalla parte della pace e della giustiziaÂ», dichiara il capogruppo del M5S, Paolo Sola.

Con l'ordine del giorno si chiede al Sindaco e alla Giunta di esporre la bandiera della Palestina sulla facciata del Palazzo di CittÃ e di illuminare la Torre dell'Orologio con i colori della bandiera palestinese, affinchÃ© Pescara si unisca alle tante cittÃ italiane ed europee che hanno giÃ scelto di compiere gesti concreti di sostegno e di denuncia, promuovendo un messaggio di solidarietÃ e di pace.

Â«Non basta dichiararsi 'neutrali' o invocare la pace in astratto â€“ aggiunge Paolo Sola â€“ la pace si costruisce scegliendo da che parte stare: dalla parte di chi Ã¨ vittima, non di chi bombarda; dalla parte dei diritti umani, non delle ragioni della guerra. L'Italia, purtroppo, continua a rimanere complice, nascondendosi dietro frasi di circostanza e lasciando che nel frattempo vecchie licenze di esportazione di armamenti continuino a rifornire il governo israeliano. Anche per questo, oggi piÃ¹ che mai, Ã¨ necessario che i territori, le cittÃ , le comunitÃ locali alzino la voce e facciano sentire un messaggio diverso, un messaggio di umanitÃ e di speranzaÂ».

Conclude il capogruppo pentastellato: Â«Questa non Ã¨ solo una battaglia simbolica: Ã¨ un appello al risveglio delle coscienze. PerchÃ© anche le comunitÃ e le amministrazioni locali, nel proprio piccolo, hanno il dovere morale di prendere una posizione e far sentire la propria voce di fronte a uno scempio che calpesta ogni diritto umanoÂ».