Ristrutturazione del Teatro D'Annunzio, Sola: "Ennesimo esempio di cattiva amministrazione"

"La ristrutturazione del Teatro D'Annunzio, che doveva rappresentare un passo fondamentale per restituire alla cittÃ una delle sue principali strutture culturali, Ã¨ diventata l'ennesimo esempio di cattiva amministrazione. La gestione superficiale e approssimativa della Giunta Masci non solo ha prodotto un ritardo giÃ grave, ma ormai rischia di compromettere completamente anche la stagione estiva 2026".

CosÃ¬ il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, Paolo Sola, annuncia la presentazione di un'interrogazione in aula per chiedere chiarezza sui ritardi accumulati dopo che il progettista inizialmente incaricato dall'amministrazione Masci ha rinunciato all'incarico di ristrutturazione, lasciando il Comune con un nulla di fatto e mesi di tempo inutilmente persi.

"Dal 28 aprile, data della consegna del servizio, al 30 luglio â€“ spiega Sola â€“ sono trascorsi tre mesi in cui sono stati presentati solo degli elaborati insufficienti e inadeguati, con un ritardo che oggi si traduce in un inevitabile slittamento dell'intero cronoprogramma dei lavori. Solo nei giorni scorsi si Ã¨ proceduto a un nuovo incarico, ma la veritÃ Ã¨ che, a causa di questa catena di leggerezze e valutazioni sbagliate, la cittÃ rischia di non avere il suo teatro disponibile nemmeno per l'estate 2026".

Nell'interrogazione, il Movimento 5 Stelle chiede alla Giunta di chiarire quali valutazioni siano state fatte per affidare l'incarico al tecnico inizialmente incaricato, se esistano valutazioni concrete per garantire almeno una riapertura, anche parziale, del teatro nell'estate 2026, quali siano oggi i tempi reali previsti per la progettazione, l'avvio dei lavori e la completa riconsegna della struttura alla cittÃ , e soprattutto se Ã¨ intenzione dell'amministrazione rivalersi sul tecnico rinunciatario per il ritardo inevitabilmente provocato.

"Un teatro chiuso â€“ conclude Paolo Sola â€“ significa una cittÃ privata della sua identitÃ culturale e turistica. Se anche la prossima estate dovesse andare persa, la responsabilitÃ sarebbe interamente della giunta Masci, che ancora una volta si dimostra incapace di gestire un progetto strategico per Pescara e i suoi cittadini, con un sindaco che non esitÃ² a farsi foto trionfali davanti ai seggiolini nuovi nel 2023 per poi vedersi chiudere la struttura per inagibilitÃ qualche mese dopo".