Via Fonte Romana, Montopolino: “Quasi ultimati i lavori per la Zona 30 davanti alla scuola Renzetti”

Sono iniziati e ormai anche in via di ultimazione i lavori per la realizzazione della Zona 30 in via Fonte Romana, davanti ad uno dei due ingressi della scuola Renzetti, dove nel febbraio scorso una donna è stata investita mentre attraversava la strada. L'intervento, che rientra nel programma comunale di messa in sicurezza delle aree scolastiche, è stato illustrato questa mattina nel corso della Commissione Mobilità e Sicurezza, presieduta da Maria Luigia Montopolino, Capogruppo della Lega in Comune. Alla seduta della Commissione hanno preso parte anche i rappresentanti della scuola.

"Immediatamente dopo il fatto e le loro segnalazioni – spiega Montopolino – ho convocato una riunione operativa con l'assessore alla Mobilità Adelchi Sulpizio e i tecnici degli uffici viabilità. Subito sono emerse le problematiche legate all'alta velocità dei veicoli in quel punto. Dopo vari sopralluoghi, la scuola Renzetti è stata inserita tra gli istituti che necessitano di particolari interventi. I lavori, ormai in fase di completamento, hanno riguardato il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, realizzazione delle rampe per diversamente abili sui due marciapiedi opposti all'attraversamento, l'installazione di lampeggianti con kit fotovoltaico posizionati sulla segnaletica verticale dello stesso attraversamento. A breve verranno installati anche dispositivi complementari, i cosiddetti 'occhi di gatto' o marker stradali a Led.

"Successivamente – spiega Montopolino - i lavori interesseranno l'altro ingresso della scuola, situato su via Prati. La Zona 30 davanti alla scuola Renzetti è parte di un programma più ampio che coinvolgerà diversi punti della città, con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza non solo agli studenti, ma a tutti i cittadini, promuovendo una mobilità più sostenibile e responsabile".

"A seguito delle segnalazioni e delle istanze dei genitori degli alunni e delle istituzioni scolastiche – aggiunge Sulpizio – ci siamo subito attivati per effettuare tutte le verifiche e gli interventi necessari a rendere la strada il più sicura possibile. Lo stesso approccio stiamo applicando anche ad altre vie della città".