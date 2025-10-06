Operazione "Game Over", il plauso di Masci: "Riaffermato ancora una volta il principio di legalità"

“Game over. Non poteva esserci nome più emblematico per l'operazione eseguita oggi dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza, che ringrazio sentitamente perché ancora una volta le forze dell'ordine dimostrano che il loro lavoro è incessante, approfondito, certosino. Oltre ad intercettare chi delinque, questa attività è finalizzata a spogliare i delinquenti dei beni che hanno accumulato commettendo reati, per cui la soddisfazione per il risultato raggiunto è doppia, alla luce dei sequestri eseguiti. Il mio plauso va a chi ha lavorato a questa brillante operazione, a partire da chi ha coordinato le indagini, perché a Pescara viene riaffermato ancora una volta quel principio di legalità che viene costantemente invocato dai cittadini perbene. Ancora una volta si dimostra che le forze dell'ordine ci sono e sono operative al massimo, checché ne dicano tutti coloro che polemizzano in continuazione e vogliono tirare in ballo sempre e comunque il sindaco, quando si parla di sicurezza, banalizzando e distorcendo un tema che è delicatissimo e come tale va trattato”.

Questa la dichiarazione del sindaco Carlo Masci sull'operazione di oggi denominata “Game Over”.