Lo scriba del Faraone alla Mondadori con Costantino Andrea De Luca

Martedì 7 ottobre alle ore 18 Costantino Andrea De Luca presenta alla Mondadori Lo scriba del Faraone e altre storie di vita quotidiana dall'antichità ad oggi (Rizzoli). L'autore sarà in dialogo con Alessandra Renzetti; si tratta del lavoro più recente di uno degli storici e divulgatori più seguiti della nuova generazione.

Partendo da una riflessione sul modo in cui si è abituati a raccontare la storia – attraverso guerre, imperi e grandi personaggi – De Luca propone una visione alternativa: quella delle persone comuni, delle "vite senza nome" che hanno attraversato i secoli lasciando tracce preziose, spesso dimenticate. Con uno stile coinvolgente e accessibile, Lo scriba del faraone restituisce dignità e voce a uomini e donne rimasti ai margini della storiografia ufficiale, ma capaci di parlare ancora oggi al cuore del lettore.

Nel libro, un moderno studente può immedesimarsi in uno scolaro medievale deluso da una bocciatura; una lettera d'amore del Duecento può risuonare con struggente attualità; e la sofferenza di una donna assira abbandonata dal marito può raccontare emozioni ancora vive nel presente.

Con “Lo scriba del faraone”, De Luca accompagna in un viaggio che, dall'antico Egitto al Novecento, mostra come le emozioni umane siano rimaste immutate nel tempo. "L'empatia - afferma l'autore - può attraversare i millenni legandoci ai nostri avi".