Alanno, Colangelo: "Illuminazione campo sportivo? Nessun atto di affidamento lavori"

“Dell’impianto illuminazione del campo sportivo tanto sbandierato in tutte le occasioni, non si trovano delibere, determine per l’impegno di spesa, e neppure il pagamento e a questo punto non so neppure chi l’abbia commissionato. E stiamo parlando di un impianto, sicuramente un'opera utile ed apprezzabile, da decine di migliaia di euro. Questo è quello che sto chiedendo da giorni ed è arrivata la risposta: nessun atto esistente”. Così Camillo Colangelo, consigliere comunale di Alanno.

“In sostanza”, aggiunge, “con questo precedente chiunque potrebbe venire nelle nostre strutture pubbliche, impiantare qualcosa e poi richiederne il pagamento. Ho dovuto verificare nell'interesse della collettività che mi ha affidato compiti di vigilanza sulla attività dell'amministrazione. Ho anche chiesto la documentazione della sicurezza relativa all’impianto, quei documenti che ad ogni cittadino vengono chiesti e ancor di più necessari per opere pubbliche. Nulla!”.

E conclude: “È alquanto strano che l’amministrazione non si preoccupi delle procedure che essa stessa deve assolvere per autorizzare e pagare un impianto di illuminazione di simile portata. Adesso aspetto la soluzione che sarà proposta per questo problema non da poco. E' chiaro che è necessario sapere chi è stato ad autorizzare una simile operazione in assenza totale di tutte le procedure e di chi sono le responsabilità per eventuali danni e/o imprevisti che potrebbero esserci anche a carico di utenti del campo sportivo”, conclude.