D'Incecco e Mannetti (Lega): via libera in Commissione alla risoluzione per istituzione Ordine degli informatori scientifici del farmaco

Via libera dalla Quinta Commissione â€˜Saluteâ€™ alla risoluzione presentata dai consiglieri regionali della Lega Vincenzo D'Incecco e Carla Mannetti per promuovere, presso Governo e Parlamento, una legge che istituisca l'Ordine degli informatori scientifici del farmaco cosÃ¬ da riconoscere e valorizzare questa figura professionale all'interno del Servizio sanitario nazionale.

"Gli informatori scientifici â€“ spiegano D'Incecco e Mannetti â€“ sono professionisti qualificati, incaricati di fornire a medici e farmacisti informazioni aggiornate, corrette e scientificamente validate su farmaci e dispositivi medici. Pur svolgendo un ruolo di grande responsabilitÃ e di rilievo per la tutela della salute pubblica, non sono perÃ² ancora riconosciuti all'interno di un Ordine. Ordine che consentirebbe anche una maggiore tutela dei lavoratori contro precarietÃ e sfruttamento, la definizione di un codice deontologico condiviso e una piÃ¹ elevata trasparenza e qualitÃ dellâ€™informazione scientifica, con ricadute positive sull'appropriatezza prescrittiva e sulla farmacovigilanza. Lâ€™Abruzzo ha giÃ approvato all'unanimitÃ la legge regionale n. 20/2025, con cui Ã¨ stato istituito il Registro degli informatori scientifici del farmaco e un Tavolo permanente sul farmaco. Ora serve una legge nazionale per dare vita ufficialmente allâ€™Ordine".

Nella risoluzione si richiamano anche le esperienze di altre Regioni come Calabria, Basilicata, Campania e Marche e si fa presente che alla Camera dei Deputati Ã¨ giÃ stato presentato un progetto di legge, ad oggi non ancora calendarizzato. "Con questo atto â€“ concludono â€“ si impegna in particolare il Presidente della Giunta a promuovere l'iniziativa presso Governo, Parlamento e Conferenza Stato-Regioni, coinvolgendo le Regioni che hanno giÃ legiferato e le associazioni di categoria per giungere finalmente al riconoscimento formale di questa figura professionale".