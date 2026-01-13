Poste Italiane, Ã¨ possibile richiedere online i documenti utili per l'Isee 2026

Per i cittadini della provincia di Chieti Ã¨ possibile richiedere online i documenti utili ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per il 2026.

Gruppo Poste Italiane, ovvero i titolari di un conto corrente BancoPosta, di un libretto di risparmio postale o di carte prepagate Postepay, possono accedere al sito Tutti i clienti delovvero i titolari di un conto corrente BancoPosta, di un libretto di risparmio postale o di carte prepagate Postepay, possono accedere al sito poste.it e richiedere la giacenza media e il saldo di tutti i prodotti (intestati e cointestati) in un unico documento, necessario per richiedere l'ISEE per lâ€™anno appena iniziato. Per richiedere il documento sul sito Ã¨ necessario essere registrati a poste.it ed aver associato un numero telefonico a uno dei propri prodotti finanziari.

Il documento, che viene emesso in tempo reale su richiesta dellâ€™intestatario, raccoglie tutte le informazioni necessarie per il calcolo dellâ€™ISEE relative ai prodotti finanziari, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti BancoPosta e dei libretti di risparmio postale attivi/estinti nel corso dellâ€™anno 2024, il valore nominale dei buoni fruttiferi postali (cartacei e dematerializzati), saldo e giacenza media delle Postepay nominative, delle Postepay con iban e delle carte enti previdenziali, la situazione dei fondi di investimento, del deposito titoli e lâ€™attestazione dei premi versati per polizze assicurative.

Anche questâ€™anno, i clienti registrati su poste.it e in possesso di almeno un prodotto nellâ€™App Poste Italiane potranno consultare la documentazione valida ai fini dellâ€™ISEE 2026 con i dati aggiornati al 31 dicembre 2024 direttamente nella propria bacheca.

Si ricorda infine che lâ€™App Poste Italiane Ã¨ gratuita ed Ã¨ utilizzabile anche da chi non Ã¨ titolare di un rapporto con lâ€™azienda, come un vero e proprio ufficio postale a casa dei cittadini.

Per tutti i dettagli sul servizio Ã¨ possibile consultare il sito https://www.poste.it/prodotti/rilascio-certificazione-ai-fini-isee.html



